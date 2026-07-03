Đắk Lắk quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại núi Đá Đen

Trong hai ngày 1-2/7, từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và UBND xã Krông Bông tổ chức tìm kiếm, khai quật tại khu vực vườn cà phê của gia đình ông Ama Ô Mi, thôn 6, xã Krông Bông, dưới chân dãy núi Chư Yang Sin.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ. Quá trình khai quật, Đội K51 phát hiện nhiều di vật gắn liền với người chiến sĩ như tăng, bạt, áo kaki, một số chi tiết của máy thông tin liên lạc cùng quân trang, quân dụng và đồ dùng sinh hoạt cá nhân đã bị phân hủy theo thời gian.

2 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Krông Bông

Để phục vụ công tác xác minh danh tính, lực lượng chức năng đã thu thập mẫu răng, mẫu xương phục vụ giám định ADN.

Sau khi hoàn thành công tác khai quật, hai hài cốt liệt sĩ cùng các di vật được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Krông Bông. Cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 cùng các lực lượng tham gia đã tổ chức dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Lễ truy điệu và an táng sẽ được tổ chức theo quy định của Nhà nước.

Việc quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là những thông tin quý giá do nhân dân cung cấp

Việc quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự, chính quyền địa phương và đặc biệt là những nguồn tin quý giá do nhân dân cung cấp. Những thông tin từ người dân tiếp tục khẳng định vai trò của thế trận lòng dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về với đất mẹ.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập lần này tiếp tục góp phần cụ thể hóa “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thể hiện quyết tâm cao của lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, khép lại những hy sinh còn dang dở vì Tổ quốc.

2 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực vườn cà phê của gia đình ông Ama Ô Mi, thôn 6, xã Krông Bông, dưới chân dãy núi Chư Yang Sin

Hiện, Đội K51 tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát tại khu vực núi Đá Đen trên cơ sở các nguồn tin do nhân dân cung cấp, với quyết tâm không để sót hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.