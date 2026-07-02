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Cần Thơ đưa 670 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính đi giám định ADN

Thứ Năm, 11:09, 02/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (2/7), tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ dâng hương và đưa 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Pháp y Quân đội (Hà Nội).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, thực hiện Kế hoạch số 2551 ngày 1/6/2026 về việc tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, thời gian qua, 2 đội lấy mẫu đã tiến hành khai quật 807 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Qua quá trình phân tích, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, các đội đã thu thập được 670 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định.

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp; lãnh đạo bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các sở, ban ngành và phường Cái Răng thành kính dâng hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ

Ngay sau khi các đại biểu thành kính dâng hương trước tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, Tổ vận chuyển của Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tiến hành di chuyển an toàn toàn bộ 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin ra xe chuyên dụng cơ động đến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ để đưa mẫu ra Hà Nội.

can tho dua 670 mau hai cot liet si chua ro danh tinh di giam dinh adn hinh anh 2

Theo kế hoạch, toàn bộ số mẫu này sẽ được bàn giao trực tiếp cho Viện Pháp y Quân đội tiến hành phân tích, giám định ADN. Kết quả giám định là cơ sở dữ liệu quan trọng để đối khớp với ngân hàng gen của thân nhân, qua đó, xác định danh tính cho liệt sĩ, đáp ứng lòng mong mỏi của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

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Tổ vận chuyển đưa 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin ra xe chuyên dụng cơ động đến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ

Thượng tá Tống Hùng Vinh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, cho biết: “Quá trình tiến hành ở tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ  gặp nhiều khó khăn. Do thời tiết nắng nóng, mưa nắng thất thường, cho nên ảnh hưởng đến công tác khai quật, lấy mẫu. Trước khó khăn trên, với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 thành phố cũng như sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, động viên của các cấp, các ngành thì lực lượng đội lấy mẫu đã đoàn kết, quyết tâm và nhanh chóng lấy được mẫu, vượt trước 15 ngày so với thời gian kế hoạch đã đề ra". 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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