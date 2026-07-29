Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Đắk Lắk hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 15.200 phần mộ, trong đó trên 4.100 mộ chưa xác định được thông tin và hơn 4.000 mộ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Đến ngày 25/7, lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu tại 12 nghĩa trang thuộc 8 xã, phường; khai quật, kiểm tra 748 phần mộ, thu được 252 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hiện trường.

Cùng với công tác lấy mẫu ADN, Đắk Lắk đã xác định 584 khu vực có thông tin mộ liệt sĩ chưa được quy tập, với hơn 6.000 mộ cần tiếp tục xác minh. Các lực lượng đã khảo sát tại 79 xã, phường, xử lý 90 nguồn tin có cơ sở và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Tại Campuchia, mùa khô 2025-2026, Đội K51 Đắk Lắk đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 12 hài cốt trong thời gian triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm.

Lực lượng chức năng lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng, tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm so với yêu cầu. Bà An yêu cầu Ban Chỉ đạo và các địa phương khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ chiến dịch để hoàn thành các chỉ tiêu Quân khu 5 giao, nhất là mục tiêu quy tập 180 hài cốt liệt sĩ và hoàn thành lấy mẫu đối với 4.019 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trong năm 2026.

Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tỉnh Đắk Lắk họp phiên thứ nhất, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch.

"Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, chương trình công tác trọng tâm của cả hệ thống chính trị cho nên tôi đề nghị phải có những phương pháp làm việc đồng bộ hơn, quyết tâm hơn, và phải nghiệp túc, chất lượng hơn kể cả có kiểm tra, giám sát. Chúng ta không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong quá trình thực hiện còn có mệnh lệnh từ trái tim nữa. Để các anh chị được về với quê hương, được về với nhà" - bà An nhấn mạnh.