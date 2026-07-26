Thái Nguyên quyết hoàn thành Chiến dịch 500 ngày đêm trước 30/11/2026

Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu triển khai đồng bộ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, lực lượng chức năng đã lấy mẫu tại 4/49 nghĩa trang, với 179/941 phần mộ, quyết tâm hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước ngày 30/11/2026.

Đại tá Trần Mạnh Tưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo Đại tá Trần Mạnh Tưởng, ngay từ khi triển khai chiến dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương nhằm nâng cao nhận thức, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Đổ của xã Phú Lương đang thực hiện lấy mẫu đối với 43 phần mộ liệt sĩ. Công tác khai quật, lấy mẫu, quản lý, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu được thực hiện khép kín, đúng quy trình

"Ban Chỉ đạo tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình triển khai", Đại tá Tưởng cho biết.

Là cơ quan thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập; đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để xây dựng phương án triển khai khoa học, chặt chẽ và đồng bộ.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tham gia xác định, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tổ chức thực hiện đúng quy trình chuyên môn.

Theo Đại tá Trần Mạnh Tưởng, chiến dịch nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đồng thuận, phối hợp tích cực của nhân dân cùng tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia, bất chấp điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa gió.

"Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai lấy mẫu tại 4/49 nghĩa trang liệt sĩ, với 179/941 phần mộ, tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện các bước giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ theo kế hoạch", Đại tá Tưởng thông tin.

Đại tá Trần Mạnh Tưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên

Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước ngày 30/11/2026

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tá Trần Mạnh Tưởng cho biết Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, các đơn vị sẽ tổ chức thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, các cơ quan chuyên môn sẽ khẩn trương số hóa dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ quy trình giám định nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân các gia đình.

"Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành toàn bộ các nội dung của Chiến dịch 500 ngày đêm trước ngày 30/11, bảo đảm tiến độ để báo cáo Chính phủ và các cơ quan Trung ương theo kế hoạch", Đại tá Trần Mạnh Tưởng nhấn mạnh.