Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục

Đắk Lắk hiện có gần 1.400 cơ sở giáo dục với hơn 718.000 học sinh, học viên và gần 37.000 cán bộ quản lý, giáo viên. Năm học 2025-2026 ghi nhận thành tích cao nhất từ trước đến nay của giáo dục mũi nhọn tỉnh Đắk Lắk với 114 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 2 giải Nhất; 4 học sinh được lựa chọn vào vòng tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Ở giáo dục đại trà, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Đắk Lắk đạt tỷ lệ tốt nghiệp trên 97,3%; 26 trường có tỷ lệ đỗ 100%; có 122 bài thi đạt điểm 10 và một thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp B00.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả đạt được và những khó khăn cần tháo gỡ của ngành.

Theo bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, những kết quả trên cho thấy nỗ lực của toàn ngành trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong thời gian nghỉ hè, ngành đang tập trung hoàn thiện các trường nội trú liên cấp khu vực biên giới để kịp đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027.

“Đặc biệt là ngành đã tham mưu để đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp. Từ việc tham mưu phù hợp, đúng tinh thần, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh như thế thì mới tạo được kết quả như hôm nay là chúng ta đã có việc đầu tư xây dựng trường biên giới đúng tiến độ”, bà Lê Thị Thanh Xuân cho biết.

Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, ngành vẫn phải đối mặt nhiều khó khăn. Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã, phường chưa bố trí được cán bộ phụ trách đúng chuyên môn giáo dục; tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên chưa được khắc phục; khoảng cách chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn lớn. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và hạ tầng số ở nhiều địa bàn cũng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu siết trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết thay thế cán bộ quản lý không hoàn thành nhiệm vụ để nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại buổi làm việc, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai hiệu quả Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời nghiên cứu sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, linh hoạt nhưng phải bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm giảm chất lượng giáo dục. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác quản trị ngành giáo dục theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phân cấp, giao quyền gắn với kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

"Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phân cấp, giao quyền gắn với kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Cán bộ quản lý giáo dục nào mà không hoàn thành nhiệm vụ, trường có điều kiện tốt nhưng mà chất lượng không cao, và đặc biệt là người không có uy tín thì khẩn trương thay thế, miễn nhiệm, cho từ chức hoặc là mời xuống làm giáo viên. Chứ không có kiểu làm tốt cũng chả ai khen, mà làm dở cũng chẳng ai phê bình thì phải đổi mới ngay tư duy quản lý này", ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.