Đắk Lắk đẩy mạnh hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục

Thứ Sáu, 20:10, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều (8/5), Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị viễn thông (VNPT Đắk Lắk, Viettel Đắk Lắk) về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2030.

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp triển khai nhiều giải pháp trọng tâm như phát triển hạ tầng số, nền tảng quản lý và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý, giảng dạy; phát triển học liệu số, dạy học trực tuyến, mô hình giáo dục thông minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk ký kết thoả thuận hợp tác với VNPT Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, các đơn vị viễn thông sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng chuyển đổi số, hỗ trợ vận hành hệ thống và bảo đảm an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

Hơn 350 cán bộ, giáo viên nòng cốt ở Đắk Lắk đã được tập huấn về AI và phân tích dữ liệu; hơn 1.500 giáo viên, học sinh được tuyên truyền về văn hóa ứng xử và chuyển đổi số trong trường học.

Lãnh đạo Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel Đắk Lắk) cho biết sẽ phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng chuyển đổi số cho ngành Giáo dục và Đào tạo.

Theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, việc ký kết hợp tác nhằm phát huy thế mạnh của các bên, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong ngành Giáo dục, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, xây dựng môi trường giáo dục số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

“Nghị quyết 57 cũng như Nghị quyết 71 về đột phá giáo dục đào tạo đã đặt ra cho ngành giáo dục rất nhiều các nhiệm vụ. Vì thế, trong công tác chuyển đổi số ngành đã kết kết phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là các tập đoàn lớn về viễn thông, về khoa học công nghệ thì ngành rất mong muốn có các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ giáo viên trong toàn ngành và đây là hạt nhân để cho toàn ngành chuyển mình trong công tác chuyển đổi số", ông Lưu Tiến Quang cho biết.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Đắk Lắk yêu cầu chuyển đổi số phải "ra sản phẩm, đo đếm được"

VOV.VN - Chuyển đổi số phải tạo ra sản phẩm, đo đếm được; lấy hiệu quả thực chất, sản phẩm đầu ra và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo chủ yếu đối với các nhiệm vụ chuyển đổi số.

