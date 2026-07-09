Đắk Lắk tăng tốc xây dựng các trường nội trú liên cấp vùng biên

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, 3 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới: Buôn Đôn, Ia Rvê và Ia Lốp triển khai giai đoạn 1 đều đạt khối lượng thực hiện trên 80%. Trong đó, Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Buôn Đôn có tiến độ nhanh nhất, đạt khoảng 85% khối lượng, hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Dự án tại xã Ia Rvê đạt khoảng 81% và xã Ia Lốp đạt 82% khối lượng thi công.

Ban Quản lý dự án thực hiện xây trường nội trú liên cấp ở Đắk Lắk đang triển khai kế hoạch thi công cao điểm "70 ngày đêm không ngừng, không nghỉ" để hoàn thành đúng tiến độ đề ra

Hiện, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục chính như lợp mái, xây tô, sơn nước, lắp đặt hệ thống kỹ thuật và thiết bị, phấn đấu hoàn thành phần xây lắp trước ngày 6/8. Trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt nội trú cũng đang được vận chuyển đến các trường để lắp đặt ngay trong tháng 7 này.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý dự án đã triển khai kế hoạch thi công cao điểm "70 ngày đêm không ngừng, không nghỉ", cử cán bộ, kỹ sư thường xuyên bám công trường, phối hợp cùng các nhà thầu tháo gỡ khó khăn phát sinh. Đặc biệt, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ thi công tại hiện trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành trước hạn

Cùng với 3 dự án đang thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đầu tư Trường phổ thông nội trú liên cấp xã Ea Bung. Dự án dự kiến có quy mô hơn 1.300 học sinh. Hiện đơn vị đang phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, quy hoạch mặt bằng và phương án giải phóng mặt bằng, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk sớm phê duyệt mỏ đất san lấp và bố trí nguồn vốn để triển khai theo cơ chế đặc thù.

Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Đối với tất cả các đơn vị, đã vượt qua khó khăn về nhân công, khó khăn về thời tiết, khó khăn về vận chuyển để đáp ứng tiến độ chung. Hiện nay cơ bản 3 trường điều đã hoàn thành trên 80% khối lượng các công việc. Với tiến độ này thì sẽ có một số hạng mục ngày 15/7 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục, bao gồm cả lắp đặt các cái trang thiết bị giảng dạy. Đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như là Tỉnh ủy, Hội đồng, Ủy ban”.