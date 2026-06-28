Lâm Đồng: Phấn đấu hoàn thành 2 trường nội trú biên giới trước ngày 15/8

Hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Quảng Trực và Thuận An được khởi công vào tháng 11/2025. Dự án tại xã Quảng Trực có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng và xã Thuận An có tổng mức đầu tư gần 226 tỷ đồng.

Đến nay dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Quảng Trực việc thi công phần kết cấu các khối nhà đã đạt khoảng 95%, phần hoàn thiện đạt khoảng 30%.

Đối với dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Thuận An phần cứng công trình đạt khoảng 90%, các hạng mục phụ trợ đạt khoảng 65% và phần hoàn thiện đạt khoảng 30%.

Các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để hoàn thành 2 dự án trường nội trú liên cấp biên giới tại xã Quảng Trực và Thuận An trước ngày 15/8/2026.

Để đảm bảo tiến độ dự án các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp và triển khai đồng thời nhiều hạng mục. Các hạng mục phục vụ trực tiếp công tác dạy học và những phần việc chịu tác động của mùa mưa được ưu tiên thi công trước.

Trong đợt kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án xây trường nội trú liên cấp biên giới của tỉnh mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các nhà thầu tiếp tục tổ chức chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng ca, tăng kíp quyết tâm hoàn thành dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 2 xã Quảng Trực và Thuận An trước ngày 15/8, sớm hơn 15 ngày so với kế hoạch ban đầu là ngày 30/8/2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ thi công và động viên các lực lượng tham gia xây trường.

Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị cũng đã chủ động phương án bố trí giáo viên và học sinh để đưa trường mới vào hoạt động.

“Sở đã làm việc trực tiếp với xã rất nhiều lần và đã thống nhất với xã phương án điều tiết học sinh và sở đã hoàn thành xong phương án bố trí học sinh. Về giáo viên Sở đã tham mưu xong việc điều tiết biên chế từ khu vực của tỉnh Bình Thuận cũ và tỉnh Lâm Đồng cũ bổ sung cho 2 trường biên giới”, bà Lê Thị Bích Liên khẳng định.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng trường học tại các xã biên giới, tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện dự án xây trường tại 5 xã biên giới, gồm: Quảng Trực, Thuận An, Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đắk Wil với tổng mức đầu tư hơn 1.140 tỷ đồng. Trong đó 2 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Quảng Trực và Thuận An được khởi công vào tháng 11/2025; Ba dự án còn lại tại xã Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đắk Wil khởi công vào tháng 3/2026.