Đắk Lắk thành lập Vườn quốc gia Ea Sô

Vườn quốc gia Ea Sô nằm trên địa bàn xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk, có tổng diện tích tự nhiên gần 27.000 ha. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rộng gần 21.700 ha, chiếm hơn 80% diện tích; phân khu phục hồi sinh thái hơn 4.100 ha và phân khu dịch vụ - hành chính hơn 1.160 ha. Vùng đệm của vườn quốc gia có diện tích hơn 18.200 ha, gồm 18 thôn, buôn thuộc 5 xã của hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

Thành lập Vườn quốc gia Ea Sô trên cơ sở chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. (Ảnh: Vườn quốc gia Ea Sô)

Việc thành lập Vườn quốc gia Ea Sô nhằm bảo tồn các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học, các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái gắn với phát triển bền vững vùng đệm.

Vườn quốc gia sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng tự nhiên; phục hồi và làm giàu rừng; bảo tồn các loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm; tăng cường chức năng phòng hộ đầu nguồn, điều tiết nguồn nước; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường; bảo tồn các giá trị văn hóa, hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng.

Bò tót được phát hiện tại Vườn quốc gia Ea Sô gần đây. (Ảnh: Vườn quốc gia Ea Sô)

Theo quyết định, Ban quản lý Vườn quốc gia Ea Sô sẽ được thành lập trên cơ sở kế thừa tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, đồng thời sắp xếp lại các phòng, đơn vị trực thuộc theo mô hình vườn quốc gia, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức công bố việc chuyển hạng, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu thành lập Ban quản lý Vườn quốc gia Ea Sô, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp bố trí nguồn lực, kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai các chương trình bảo tồn, phát triển rừng, góp phần phát huy hiệu quả Vườn quốc gia Ea Sô trong giai đoạn mới./.