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Đắk Lắk xử phạt Công ty Cổ phần Mía đường 333 vì xả khí thải ô nhiễm

Thứ Tư, 17:32, 05/08/2026
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VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Mía đường 333 (trụ sở tại thôn 1, xã Ea Knốp) số tiền 1,5 tỷ đồng về hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép ra môi trường.

Ngày 29/5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, lấy mẫu khí thải thu tại ống khói lò hơi số 02 (công suất 60 tấn hơi/giờ) của Công ty Cổ phần Mía đường 333. Kết quả ghi nhận hàm lượng bụi tổng đạt 231 mg/Nm³, vượt 1,44 lần so với giá trị giới hạn cho phép (160 mg/Nm³) theo Giấy phép môi trường số 47/GPMT-UBND do UBND tỉnh Đắk Lắk cấp.

Dak lak xu phat cong ty co phan mia duong 333 vi xa khi thai o nhiem hinh anh 1
Công ty Cổ phần Mía đường 333 bị phạt 1,5 tỷ đồng bị xử phạt 1,5 tỷ đồng do vi phạm về môi trường.

Đồng thời, lưu lượng khí thải xác định tại thời điểm kiểm tra lên tới 150.060 m3/giờ. Hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần với lưu lượng từ 100.000 m3/giờ trở lên đã vi phạm quy định tại điểm v khoản 2 Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP.

Căn cứ các quy định pháp luật và xem xét các tình tiết giảm nhẹ (doanh nghiệp chủ động khắc phục, thành thật khai báo và đã có kế hoạch đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk quyết định phạt tiền 1,5 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Mía đường 333.

Cùng với hình thức phạt tiền, doanh nghiệp còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng một phần nội dung Giấy phép môi trường trong thời hạn 6 tháng. Công ty bị tước quyền xả bụi, khí thải qua ống khói lò hơi số 02 và không được vận hành lò hơi này trong thời gian chấp hành án phạt.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Công ty Cổ phần Mía đường 333 buộc phải rà soát, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải bảo đảm đáp ứng quy chuẩn trước khi đưa lò hơi số 2 vào hoạt động trở lại, đồng thời phải chi trả 13,65 triệu đồng kinh phí trưng cầu đo đạc, phân tích mẫu khí thải.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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