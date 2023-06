Đắk Nông sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh Đắk Nông có 7.404 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, có 1.771 thí sinh là người dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh tổ chức 19 điểm thi với 327 phòng thi. Các điểm thi được tổ chức đến từng huyện, thành phố đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, hạn chế tối đa việc thí sinh phải di chuyển xa, đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển cho thí sinh và người nhà.

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp môn khoa học xã hội tại Đắk Nông tăng cao đột biến với 4817 thí sinh, cao hơn gấp đôi so với tổ hợp môn khoa học tự nhiên có 2.331 thí sinh.

Ông Phan Thanh Hải, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng tất cả các điều kiện cần thiết.

Đối với thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh vùng sâu, vùng xa, tỉnh đã giao cho UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình để có phương án phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở tất cả các điểm thi, đảm bảo không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại. Dịp này, Tỉnh đoàn Đắk Nông cũng triển khai kế hoạch tiếp sức mùa thi để hỗ trợ kịp thời các thí sinh và người nhà trong quá trình tham dự kỳ thi.

Trong bối cảnh tại một số địa phương có sự phức tạp về an ninh, trật tự, công tác đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống gian lận thông qua sử dụng thiết bị công nghệ cao tại kỳ thi năm nay được tỉnh Đắk Nông đặc biệt chú trọng. Các ngành, trong đó chủ trì là công an đã lên phương án, có kế hoạch để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn.

“Trên cơ sở tập huấn của lực lượng A03 của Bộ Công an, chúng tôi cũng tiếp thu và phối hợp với PA03 tỉnh trong quá trình tập huấn nghiệp vụ. Các đồng chí PA03 cũng đã triển khai các nghiệp vụ để đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn, an ninh cho kỳ thi", ông Phan Thanh Hải cho biết./.