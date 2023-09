Đảm bảo an toàn giao thông cao điểm thu hoạch sầu riêng ở Đắk Lắk

Nhiều ngày nay, tuyến Quốc lộ 26 đoạn qua huyện Krông Pắk luôn trong tình trạng quá tải người và phương tiện tham gia giao thông và chủ yếu là các loại xe vận chuyển sầu riêng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thiếu tá Lâm Quang Đức, thuộc Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Krông Pắk chia sẻ, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đội đã bố trí 100% quân số tăng cường công tác tuần tra kiểm soát không để xảy ra tình trạng ách tắc, ùn ứ, tai nại hay va chạm giao thông; đồng thời yêu cầu các lái xe container ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu… Hiện đã có 34 lái xe ký cam kết các nội dung này.

Tuyên truyền, vận động các lái xe container ký cam kết vận chuyển sầu riêng an toàn

Thiếu tá Lâm Quang Đức cho biết: "Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện bố trí các khu vực như sân vận động, các bãi đất trống để các phương tiện xe container tập trung đậu đỗ, đảm bảo an toàn đúng quy định, không làm ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 26 cũng như địa bàn huyện Krông Pắk. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng phòng CSGT Công an tỉnh, công an các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền để người dân, các lái xe chấp hành Luật Giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm".

Đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm các lái xe vi phạm các lỗi như sử dụng rượu bia, chất kích thích rồi lái xe, chạy quá tốc độ, chở quá tải...

Lái xe container Bùi Văn Sơn, vận chuyển sầu riêng từ Đắk Lắk đi thành phố Hồ Chí Minh, người đã ký cam kết vận chuyển sầu riêng an toàn.

“Lực lượng CSGT đã phát tờ rơi, tuyên truyền anh em lái xe không uống rượu bia, sử dụng các chất kích thích, với ký cam kết biên bản đảm bảo an toàn giao thông, đậu đỗ đúng nơi quy định ở ven đường. Tôi thấy đây là việc làm cần thiết, chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm. Anh em lái xe cũng cảm ơn địa phương hỗ trợ bố trí bãi đậu, đỗ xe, chúng tôi yên tâm đóng hàng", anh Bùi Văn Sơn nói.

Tỉnh Đắk Lắk có trên 22.500 ha sầu riêng, tập trung ở các huyện Cư M’gar, Cư Kuin, Ea Kar, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắk, Ea H’leo và thị xã Buôn Hồ. Trong đó, hơn 10.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng vụ năm 2023 này ước đạt 185.000 tấn quả. Hiện người trồng đang bước vào cao điểm thu hoạch. Phần lớn sầu riêng được tập kết về huyện Krông Pắk sơ chế thô, đóng gói, rồi vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu.

Một lái xe container được nhắc nhở chở đúng tải, tuân thủ Luật Giao thông đường bộ

Theo Đại úy Nguyễn Xuân Tạc - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, thời điểm này mật độ người và phương tiện trên các tuyến Quốc lộ 14, 26, 27 qua tỉnh Đắk Lắk và các tuyến tỉnh lộ tăng từ 20 – 30%. Từ đầu tháng 9 tới nay, Phòng CSGT Công an tỉnh đã bố trí quân số, phối hợp với công an các huyện, thị xã tổ chức ứng trực, tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo giao thông.

"Chúng tôi tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn thường xuyên, nên các hành vi vi phạm của mọi người có chiều hướng kiểm giảm. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm các lỗi như sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, chở quá tải… Các tổ tuần tra kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm để răn đe, nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông”, đại úy Nguyễn Xuân Tạc cho biết.