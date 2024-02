Đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 19 qua tỉnh Bình Định dịp Tết

Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định đã yêu chủ đầu tư, nhà thầu thi công đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết để người dân đi lại an toàn. Gói thầu XL01 thi công đoạn Km50 - Km67 thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên qua địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định do Công ty Cổ phần xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam thi công và dự kiến hoàn thành trước 30/6/2024. Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, nhiều vị trí trên Quốc lộ 19 qua huyện Tây Sơn xe cộ đi lại rất khó khăn.

Nhiều vị trí đang thi công trên Quốc lộ 19, thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định bụi bay mù mịt.

Đặc biệt, khu vực cầu Ba La, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn có nguy cơ gây ách tắc giao thông vào thời điểm có nhiều phương tiện qua lại. Trước đó, khi làm cầu tạm để thi công cầu Ba La nhà thầu chỉ làm một làn xe. Những ngày qua, nhà thầu đã bố trí người trực 24/24 hướng dẫn người điều khiển phương tiện qua lại khu vực 2 đầu cầu tạm này.

Thời gian gần đây, việc thi công dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 19 qua khu vực đèo An Khê, huyện Tây Sơn đã ảnh hưởng đến các phương tiện qua lại giữa 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai. Những ngày cận Tết, lượng phương tiện tham gia giao thông trên đèo An Khê tăng cao. Mặc dù đơn vị thi công đã tập trung khắc phục các tồn tại để đảm bảo lưu thông, tuy nhiên nhiều vị trí mặt đường đổ đá dăm bụi bay mù mịt khi có xe trọng tải lớn chạy qua.

Đơn vị thi công bố trí người trực đảm bảo giao thông tại những vị trí cầu tạm hẹp.

Ông Phạm Lê Trung Hiếu, Chỉ huy trưởng thi công gói thầu XL01, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên cho biết: “Chúng tôi bố trí một xe một xe chuyên dụng tưới nước. Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 này có một đội chuyên biệt để đảm bảo an toàn giao thông. Chúng tôi cũng có đường dây nóng và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định phụ trách Quốc lộ 19 nếu có sự cố. Hiện nay, tất cả các vị trí đã thi công trên đèo An Khê đã được mở ra".

Các vị trí đang thi công dang dở trên đèo An Khê được rào chắn và cảnh báo.

Mới đây, Đoàn công tác Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định đã kiểm tra thực tế việc thi công mở rộng Quốc lộ 19 qua địa bàn huyện Tây Sơn. Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định đề nghị tại các đoạn đang thi công phải có người hướng dẫn giao thông. Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thường xuyên cập nhật tình hình trên dự án đang thi công, nếu có tình huống phát sinh thông báo cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Cầu tạm được xây dựng chỉ có một làn đường bất cập cho phương tiện lưu thông.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định cho biết: "Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư tình hình an toàn giao thông không đảm bảo. Qua kiểm tra nhiều vị trí mất an toàn giao thông không đảm bảo hệ thống cảnh báo, thiếu hệ thống an toàn giao thông công tác khắc phục các bất cập còn chậm. Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết, vừa qua Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định phối hợp với các ngành đi kiểm tra và đề nghị Ban Quản lý dự án 2 sớm khắc phục tồn tại và đảm bảo cho người tham gia giao thông”.