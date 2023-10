Đảm bảo an toàn PCCC tại trạm xăng khi thanh toán bằng điện thoại

- Cho sử dụng quét mã thì cũng cảm thấy chưa được đảm bảo PCCC.

- Chuyển khoản thì nó rất thuận tiện nhưng theo tôi nghĩ là ở cây xăng thì ko nên.

- Có nên nhưng nên hạn chế, cách xa khu vực cây xăng.

- Tất nhiên là có lo lắng rồi.

Đó là những chia sẻ của người dân về việc sử dụng điện thoại để thanh toán tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại về việc đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy trước những nguy cơ tiềm ẩn, bởi thực tế cũng đã xảy ra không ít trường hợp cháy, nổ tại các trạm xăng do sử dụng điện thoại di động.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra cháy, nổ tại các trạm xăng là do những nơi tích trữ nhiều nhiên liệu như cây xăng, mật độ ion tích điện cao do hiện tượng bốc hơi của xăng dầu. Khi các ion tích điện này tiếp xúc với các loại sóng của điện thoại sẽ dễ gây cháy nổ. Thêm vào đó, một số điện thoại do linh kiện không đảm bảo dễ gây ra hiện tượng thoát nhiệt trong quá trình sử dụng, kết hợp với ma sát sẽ phát sinh nguồn nhiệt; hoặc trong trường hợp pin quá tuổi thọ cũng dễ gây ra tia lửa điện dẫn đến cháy nổ khi tiếp xúc với khí xăng, dầu.

Thanh toán bằng điện thoại di động ngày càng trở nên phổ biến ở cây xăng

Từ những yếu tố đó, từ lâu việc sử dụng điện thoại tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng đã bị cấm, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phòng tránh thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Yên Bái cho biết: “Các cây xăng dầu thường thường chứa một lượng xăng dầu rất lớn như bể chứa cột bơm, do vậy, khi xảy ra cháy nổ ở khu vực trạm xăng dầu, cây xăng dầu thì rất nguy hiểm, khó khăn trong công tác cứu chữa cho lực lượng tại chỗ và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy”.

Thực hiện quy định của pháp luật và nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, thời gian qua, các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Yên Bái đã nghiêm túc chấp hành việc cấm sử dụng điện thoại tại các cửa hàng xăng, dầu. Tuy nhiên, trước cuộc cách mạng 4.0 và xu hướng không dùng tiền mặt hiện nay, việc sử dụng điện thoại để thanh toán đang dần trở nên phổ biến, đặt ra nhiều yêu cầu đối với việc nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

Công ty xăng dầu Yên Bái - đơn vị kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng lớn nhất tỉnh Yên Bái, với khoảng 45% thị phần trong toàn tỉnh, quá trình sản xuất, kinh doanh cũng luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn PCCC. Đặc biệt từ năm 2021, khi chủ trương thanh toán cho khách hàng thông qua chi trả không dùng tiền mặt bằng các ứng dụng trên điện thoại di động, thì công tác này càng được tăng cường.

Nhân viên xăng dầu hướng dẫn người dân thanh toán đảm bảo thuận tiện và an toàn

Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Xăng dầu Yên Bái cho biết: “Ban lãnh đạo Công ty đã có văn bản hướng dẫn và quy định cụ thể, đồng thời các phòng nghiệp của công ty cũng đã có đoàn trực tiếp xuống để kiểm tra, hướng dẫn nhân viên tại cửa hàng xăng dầu về thao tác sử dụng POS cũng như sử dụng QR Code để hướng dẫn khách hàng thao tác không dùng tiền mặt. Thứ hai, chúng tôi cũng hướng dẫn nhân viên hiểu rõ được vị trí cũng như vùng an toàn là như thế nào để nhân viên nắm được, khi họ nắm được thì họ sẽ hướng dẫn khách hàng”.

Nhờ thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn PCCC trong triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, nên mặc dù số lượt thanh toán bằng các ứng dụng trên điện thoại di động ngày càng nhiều, nhưng thời gian qua trên địa bàn Yên Bái chưa ghi nhận trường hợp cháy nổ nào tại cơ sở kinh doanh xăng, dầu. Cùng với đó, nhận thức của người dân về an toàn khi sử dụng điện thoại di động tại các trạm bán xăng, dầu cũng được nâng lên thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn của cơ quan chức năng và nhân viên tại trạm xăng.

Anh Bùi Hữu Định, ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái và anh Phạm Tuấn ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Yên Bái cho biết:

- Khi đến cây xăng mình thực hiện giao dịch mình vào khu vực riêng và thực hiện.

- Tôi thấy cây xăng áp dụng các biện pháp và tôi thấy rất an toàn và yên tâm.

Trước thực tế nguy cơ cháy nổ vẫn cao nếu mỗi cơ sở kinh doanh, người dân không nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy khi thực hiện giao dịch tại trạm xăng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Yên Bái khuyến cáo: “Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chúng tôi cũng mong rằng, tất cả mọi người khi tham gia mua bán xăng dầu ở các trạm xăng dầu, cây xăng dầu bán lẻ thì cũng nên thanh toán ở những vị trí chủ cửa hàng, nhân viên bán hàng quy định; không sử dụng quét mã thanh toán khi đang bơm xăng dầu hoặc quá gần cột bơm xăng dầu và mỗi một cửa hàng xăng dầu, trạm xăng dầu hoặc cây xăng dầu bán lẻ thì cũng nên quy định vị trí đảm bảo khoảng cách để thanh toán quét mã”.

Hiện, các ngành chức năng ở Yên Bái vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng để tránh những thiệt hại không đáng có.