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Đàn cò hàng nghìn con bay rợp trên những cánh đồng ở Nghệ An

Thứ Hai, 12:31, 12/10/2026
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VOV.VN - Khoảng nửa tháng nay, hàng nghìn con cò xuất hiện trên các cánh đồng ở xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An. Theo chính quyền địa phương, bên cạnh yếu tố mùa di cư, việc tăng cường ngăn chặn tình trạng săn bắt, bẫy chim được cho là một trong những nguyên nhân góp phần tạo môi trường an toàn cho các đàn chim hoang dã.

Trưa 12/10, ông Phan Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Châu, cho biết đàn cò với số lượng hàng nghìn con bắt đầu xuất hiện từ khoảng cuối tháng 9/2026.

Đàn cò hàng nghìn con trên những cánh đồng ở Nghệ An.

Ban ngày, cò tỏa về các cánh đồng trên địa bàn xã và những khu vực lân cận để kiếm ăn; ban đêm, đàn cò trú ngụ tại các đồi tràm ven đập hồ Xuân Dương, thuộc địa bàn xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu trước đây.

Theo ông Hùng, những năm trước, cò vẫn xuất hiện nhưng số lượng không nhiều. Năm nay, vào mùa di cư, đàn cò trở về với số lượng đông hơn rõ rệt.

Lý giải về hiện tượng này, Chủ tịch UBND xã Tân Châu nhận định, bên cạnh quy luật di cư tự nhiên, việc triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn săn bắt, bẫy chim trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh lân cận có thể góp phần tạo điều kiện thuận lợi để chim hoang dã tìm về kiếm ăn, trú ngụ.

Riêng tại xã Tân Châu, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, truy quét, phát hiện và thu giữ hàng nghìn mét lưới cùng các dụng cụ phục vụ hoạt động bẫy bắt chim. Địa phương đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ chim hoang dã và các loài động vật tự nhiên.

Dan co hang nghin con bay rop tren nhung canh dong o nghe an hinh anh 1

Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND xã đã trực tiếp đến các hộ kinh doanh, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn để tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết không mua bán, tàng trữ, chế biến, kinh doanh các món ăn từ động vật hoang dã trái quy định, trong đó có các loài chim, cò.

Sự xuất hiện của hàng nghìn con cò trên những cánh đồng không chỉ tạo nên khung cảnh sinh động cho vùng quê mà còn thấy được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên. Chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân không săn bắt, bẫy chim, chung tay giữ gìn những cánh đồng an toàn, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Bá Thăng/VOV.VN
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