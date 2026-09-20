Tháo dỡ bẫy, ngăn chặn nạn săn bắt chim trời

Những ngày qua, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương phối hợp Công an xã Phú Vang, thành phố Huế kiểm tra các cánh đồng và tháo gỡ 47 bẫy kẹp săn chim. Những chiếc bẫy được đặt giữa ruộng, phủ cây cỏ lên trên để ngụy trang thành điểm chim đậu. Khi chim, cò đáp xuống, chân chạm vào bộ phận kích hoạt, bẫy bật mạnh và kẹp chặt.

Theo lực lượng kiểm lâm, những chiếc bẫy này cũng có thể gây thương tích cho người. Ban đêm, người dân thường ra đồng bắt ốc, bắt cá nhưng rất khó phát hiện bẫy được ngụy trang trong cỏ. Chỉ cần vô tình giẫm phải, bẫy có thể bật lên, kẹp vào chân.

Lực lượng kiểm lâm tháo gỡ 47 bẫy kẹp săn chim

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế tổ chức 26 đợt kiểm tra, tháo dỡ các phương tiện săn bắt chim hoang dã. Lực lượng chức năng đã xử lý gần 1.700 cò xốp, gần 9 ngàn que dính nhựa, gần 10 ngàn mét vuông lưới, hàng trăm cọc tre, cùng nhiều loa, ắc quy, máy phát tiếng chim và hàng trăm bẫy kẹp. Gần 100 con chim trời được cứu, tái thả về tự nhiên.

Dùng cò giả để dẫn dụ chim trời, xung quanh là những que bẫy

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết, cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra tại các chợ, nhà hàng, quán ăn, điểm thu gom; đồng thời giám sát trên không gian mạng để phát hiện việc quảng cáo, mua bán chim hoang dã trái pháp luật.

“Để làm tốt công tác ngăn chặn nạn săn bắt chim trời, ngoài công tác tuần tra của lực lượng kiểm lâm thì cần có sự đồng hành của người dân địa phương. Thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức người dân về việc bảo vệ các loài chim trời. Người dân cần đồng hành trong việc quản lý, bảo vệ các loài chim trời, tuyên truyền, vận động không sử dụng các loại chim trời làm thức ăn”, theo ông Lê Ngọc Tuấn.