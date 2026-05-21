中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đăng thông tin báo “né chốt” giao thông, người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng

Thứ Năm, 19:35, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Thạch Bình, Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hữu D. (sinh năm 1998), trú tại xã Thạch Bình về hành vi đăng tải thông tin vị trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông lên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook của Nguyễn Hữu D. đã đăng tải nội dung thông báo vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá nhằm báo cho người tham gia giao thông né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Dang thong tin bao ne chot giao thong, nguoi dan ong bi phat 5 trieu dong hinh anh 1
Công an xã Thạch Bình ra Quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Nguyễn Hữu D. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Hữu D. đã có hành vi thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng khi chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân có liên quan, sau đó đăng tải công khai lên mạng xã hội Facebook.

Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin về vị trí “chốt” tuần tra, kiểm soát không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện để một số trường hợp cố tình vi phạm pháp luật tìm cách đối phó, né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm khác.

Căn cứ tài liệu xác minh, ngày 18/5/2026, Công an xã Thạch Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hữu D. về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý” quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung năm 2022) với mức tiền phạt là 5.000.000 đồng.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: Thanh Hóa CSGT né chốt giao thông Facebook xử phạt hành chính an toàn giao thông vi phạm mạng xã hội báo chốt CSGT
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử phạt hành chính 2 thanh niên Phú Yên đánh võng phương tiện trên Quốc lộ 1A
Xử phạt hành chính 2 thanh niên Phú Yên đánh võng phương tiện trên Quốc lộ 1A

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện của 2 thanh niên lái xe mô tô lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1A.

Xử phạt hành chính 2 thanh niên Phú Yên đánh võng phương tiện trên Quốc lộ 1A

Xử phạt hành chính 2 thanh niên Phú Yên đánh võng phương tiện trên Quốc lộ 1A

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện của 2 thanh niên lái xe mô tô lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1A.

Xử phạt hành chính nam thanh niên hành hung nữ điều dưỡng ở Bình Dương
Xử phạt hành chính nam thanh niên hành hung nữ điều dưỡng ở Bình Dương

VOV.VN - Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi dùng tay đánh vào vai nữ điều dưỡng để hối thúc nhanh chóng cấp cứu cho cháu. 

Xử phạt hành chính nam thanh niên hành hung nữ điều dưỡng ở Bình Dương

Xử phạt hành chính nam thanh niên hành hung nữ điều dưỡng ở Bình Dương

VOV.VN - Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi dùng tay đánh vào vai nữ điều dưỡng để hối thúc nhanh chóng cấp cứu cho cháu. 

Xả nước thải trái phép, một cơ sở chế biến thực phẩm bị xử phạt hành chính
Xả nước thải trái phép, một cơ sở chế biến thực phẩm bị xử phạt hành chính

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thu Hà (trú tại tổ 22, khu 2B, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Xả nước thải trái phép, một cơ sở chế biến thực phẩm bị xử phạt hành chính

Xả nước thải trái phép, một cơ sở chế biến thực phẩm bị xử phạt hành chính

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thu Hà (trú tại tổ 22, khu 2B, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục