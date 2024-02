Xử phạt hành chính 2 thanh niên Phú Yên đánh võng phương tiện trên Quốc lộ 1A

Ngày 18/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip trích xuất từ camera hành trình của một xe ô tô du lịch ghi lại hình ảnh 2 thanh niên ngồi trên một xe máy đánh võng, lạng lách, cản trở giao thông trên Quốc lộ 1A qua địa phận xã An Mỹ và xã An Chấn, huyện Tuy An.

Công an làm việc với 2 thanh niên lạng lách, đáng võng phương tiện trên đường.

Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên tiến hành xác minh và xác định chiếc xe máy Sirius 78H1-522.79 do anh Nguyễn Đình Khái ở xã An Mỹ, huyện Tuy An đứng tên chủ sở hữu. Anh Khái xác nhận anh trai của mình là Nguyễn Văn Kha, sinh năm 1995 trực tiếp điều khiển xe máy đánh võng, lạng lách trên đường, còn người ngồi sau xe là Kiều Văn Việt, sinh năm 1993, cùng trú xã An Mỹ. Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm và mời 2 người ngồi trên xe máy để làm việc.

Tại buổi làm việc, 2 thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm và chịu mức xử phạt: không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiêm; Chạy xe lạng lách đánh vòng trên đường bộ; Không có giấy phép lái và phạt chủ xe lỗi để xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Tổng số tiền phạt là 11,4 triệu đồng.