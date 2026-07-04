Đang ứng trực bão, Bộ đội Biên phòng kịp đưa sản phụ vỡ ối vào bờ cấp cứu

Vào hồi 10h10 ngày 4/7, trong quá trình trực sẵn sàng ứng phó với bão số 1, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cát Hải do Trạm trưởng Trung uý Trần Duy Thắng làm tổ trưởng đã kịp thời hỗ trợ, đưa chị Nguyễn Thuỳ Dương (sinh năm 2002, thường trú Tổ 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) bị vỡ ối về đất liền cấp cứu. Nhờ sự phối hợp kịp thời, nhanh chóng của tổ công tác, bệnh nhân đã được đưa từ bến Cái Viềng về Cát Hải và đến Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương để cấp cứu kịp thời, đảm bảo an toàn.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Cát Hải đưa bệnh nhân vào đất liền

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đang duy trì ứng trực bão ở mức cao nhất, theo dõi chặt chẽ diễn biến di chuyển của bão số 1 (Maysak) để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh. Các phương tiện cứu hộ, cứu nạn cũng đã được chuẩn bị để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

Trước đó, với phương châm bảo vệ an toàn cho nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu, ngay từ sớm, cán bộ, chiến sĩ tại các Đồn Biên phòng đã nhanh chóng có mặt tại các địa bàn xung yếu; sát cánh cùng bà con tại các địa phương, như: Cát Hải, Đồ Sơn, Kiến Hưng… chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn và chốt chặt các công trình, vị trí có nguy cơ mất an toàn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do ảnh hưởng của bão. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân trên bờ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn bến, bãi, khu vực neo đậu cũng được siết chặt, kiên quyết không cho các phương tiện ra khơi khi bão về.

Bệnh nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương cấp cứu kịp thời, đảm bảo an toàn

Đặc biệt, công tác đảm bảo hậu cần tại chỗ đã được Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng triển khai đồng bộ tại các đơn vị có địa bàn xung yếu, dễ bị chia cắt. Các nhu yếu phẩm thiết yếu bao gồm lương thực, thực phẩm, thuốc men và vật tư y tế đã được lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ, nhằm đảm bảo duy trì sinh hoạt ổn định và sẵn sàng hỗ trợ nhân dân trong trường hợp khu vực bị cô lập dài ngày do bão đổ bộ.