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Bác sĩ căng não phẫu thuật lấy thai cho sản phụ 120kg kèm nhiều bệnh lý

Thứ Bảy, 09:00, 04/07/2026
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VOV.VN - Từng mổ lấy thai, mắc tăng huyết áp và tiểu đường thai kỳ, sản phụ 33 tuổi Phú Thọ được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời, đón bé gái nặng 3,5kg chào đời an toàn.

Ngày 3/7, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy (Phú Thọ) cho biết vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ L.A.T. (33 tuổi, trú xã Thịnh Minh) nặng 120kg và mang nhiều yếu tố nguy cơ trong thai kỳ.

Theo các bác sĩ, sản phụ mang thai lần hai, từng sinh mổ một lần trước đó, đồng thời mắc tăng huyết áp và tiểu đường thai kỳ. Với cân nặng 120kg cùng nhiều bệnh lý đi kèm, người bệnh đối mặt với nguy cơ cao xảy ra biến chứng trong quá trình gây mê, phẫu thuật cũng như hồi phục sau mổ.

bac si cang nao phau thuat lay thai cho san phu 120kg kem nhieu benh ly hinh anh 1
Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé ổn định (Ảnh: TTYT khu vực Thanh Thủy)

Khai thác bệnh sử cho thấy, do không nhớ chu kỳ kinh nguyệt nên tuổi thai được xác định khoảng 37 tuần qua siêu âm ba tháng đầu. Trong suốt thai kỳ, sản phụ được theo dõi tại cơ sở y tế gần nhà.

Khoảng 4 giờ trước khi nhập viện, sản phụ xuất hiện đau bụng từng cơn tăng dần, ra dịch nhầy hồng âm đạo. Khi đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy, sản phụ vỡ ối hoàn toàn.

Sau khi thăm khám, đánh giá toàn diện tình trạng của mẹ và thai nhi, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật lấy thai cấp cứu.

Ca mổ được thực hiện với sự phối hợp của ê-kíp sản khoa, gây mê hồi sức, nhi khoa cùng đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ sinh. Các yếu tố nguy cơ đặt ra thách thức cho bác sĩ trong quá trình gây mê, phẫu thuật và chăm sóc sau phẫu thuật.

Với sự phối kết hợp chặt chẽ của ê kíp phẫu thuật, bé gái nặng 3,5kg chào đời khỏe mạnh, khóc to ngay sau sinh. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé ổn định, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo các bác sĩ, béo phì trong thai kỳ làm gia tăng nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp, tiền sản giật, thai to, khó sinh cũng như các biến chứng trong và sau phẫu thuật. Do đó, phụ nữ cần kiểm soát cân nặng ngay từ trước khi mang thai, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp và khám thai đúng lịch để phát hiện, điều trị sớm các bệnh lý, góp phần bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Việt Linh/VTC News
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