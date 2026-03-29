  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, nhiều người bị thương

Chủ Nhật, 15:54, 29/03/2026
VOV.VN - Một xe khách 29 chỗ khi đổ đèo Tam Đảo (Phú Thọ) đã lao xuống vực khiến nhiều người bị thương. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người tham gia cứu nạn.

Khoảng hơn 13h ngày 29/3, tại Km20, Quốc lộ 2B, đoạn qua thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một xe khách lao xuống vực.

Vết xe cày vào hộ lan mềm ta-luy âm rồi lao xuống vực.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách 29 chỗ mang biển kiểm soát TP Hà Nội, khi đang lưu thông từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bất ngờ bị mất phanh, dẫn đến lao xuống vực bên đường.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

“Hiện nay, lực lượng của xã cùng công an, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ với hơn 100 người đang tiến hành sơ cứu nạn nhân và đưa người bị thương đi cấp cứu”, ông Tú thông tin. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 29 người, gồm cả tài xế, là đoàn đi tham quan Tam Đảo.

Người dân theo dõi công tác cứu hộ.

"Bước đầu xác định có 7 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc cấp cứu; 4 người bị thương nhẹ được đưa đến Trung tâm Y tế Tam Đảo điều trị; các trường hợp còn lại may mắn không bị thương", ông Tú cho biết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, tập trung đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Hiện trường vụ xe lao xuống vực ở Tam Đảo.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Lực lượng Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh danh tính các nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

Thông tin mới nhất, lái xe không bị thương, hoàn toàn tỉnh táo và đang làm việc với cơ quan công an tỉnh Phú Thọ về nguyên nhân sự việc.

VOV.VN sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc.

Phi Long- Đức Đông/VOV.VN
Tin liên quan

Vụ xe lao xuống vực ở Tam Đảo: Người sống sót đang cấp cứu ở Việt Đức
VOV.VN -Nạn nhân còn sống sót duy nhất trong vụ ô tô đâm xe máy rồi rơi xuống vực ở Km21 đường lên Tam Đảo đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Danh tính 4 nạn nhân vụ ô tô đâm xe máy lao xuống vực ở Tam Đảo
VOV.VN -Vụ tai nạn khiến 4 nạn nhân tử vong, trong đó có 3 người trên xe ô tô. Nạn nhân duy nhất sống sót đang được điều trị tại bệnh viện Vĩnh Phúc.

Hiện trường vụ xe con lao xuống vực ở Tam Đảo khiến 4 người tử vong
VOV.VN - Vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe máy xảy ra tại Km21 đường lên Tam Đảo chiều 26/4 khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương đang được cấp cứu ở bệnh viện.

