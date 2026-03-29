Xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, nhiều người bị thương

Khoảng hơn 13h ngày 29/3, tại Km20, Quốc lộ 2B, đoạn qua thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một xe khách lao xuống vực.

Vết xe cày vào hộ lan mềm ta-luy âm rồi lao xuống vực.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách 29 chỗ mang biển kiểm soát TP Hà Nội, khi đang lưu thông từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bất ngờ bị mất phanh, dẫn đến lao xuống vực bên đường.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

“Hiện nay, lực lượng của xã cùng công an, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ với hơn 100 người đang tiến hành sơ cứu nạn nhân và đưa người bị thương đi cấp cứu”, ông Tú thông tin. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 29 người, gồm cả tài xế, là đoàn đi tham quan Tam Đảo.

Người dân theo dõi công tác cứu hộ.

"Bước đầu xác định có 7 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc cấp cứu; 4 người bị thương nhẹ được đưa đến Trung tâm Y tế Tam Đảo điều trị; các trường hợp còn lại may mắn không bị thương", ông Tú cho biết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, tập trung đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Hiện trường vụ xe lao xuống vực ở Tam Đảo.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Lực lượng Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh danh tính các nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

Thông tin mới nhất, lái xe không bị thương, hoàn toàn tỉnh táo và đang làm việc với cơ quan công an tỉnh Phú Thọ về nguyên nhân sự việc.

