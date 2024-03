Danh tính đôi vợ chồng trẻ tử vong do tai nạn trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn khiến 2 vợ chồng Cụt Văn S, 20 tuổi và Cụt Thị Ph, 17 tuổi, cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tử vong. 9 người khác trên xe khách bị thương (cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hầu hết các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng Công an kịp thời có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (áo khoác xanh than ở giữa) kiểm tra hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 tối 10/3, tài xế anh Lê Hoàng Quân, 51 tuổi, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông điều khiển xe khách 51B- 26149 chở 42 hành khách lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn chạy hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng. Khi đến Km58, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thì xe khách xảy ra va chạm với ô tô tải 75C-016.91 do tài xế Phan Đình Thành, 38 tuổi, trú phường An Hòa, thành phố Huế điều khiển, đang dừng bên đường theo hướng cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, một số hành khách ngồi phần giữa và cuối xe bị văng khỏi cửa, rơi xuống mặt đường, trong đó có vợ chồng anh S. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.