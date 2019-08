Danh tính nạn nhân vụ sập giàn giáo cây xăng ở Hải Phòng

Tối 8/8, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) đã tiếp nhận 7 bệnh nhân trong vụ sập giàn giáo cây xăng ở xã Bắc Sơn (An Dương, Hải Phòng).

Ngay sau khi các bệnh nhân được đưa vào bệnh viện, lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp đã có mặt tại khoa Cấp cứu để chỉ đạo công tác cứu chữa kịp thời.

Tối cùng ngày, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thông tin danh tính các nạn nhân đang cấp cứu tại đây gồm: Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, xã Hồng Phong, An Dương), Lê Quốc Hưng (48 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương), Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, quê Hải Dương) bị đa chấn thương cột sống; bệnh nhân Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương), Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, huyện Kim Thành, Hải Dương) bị đa chấn thương. Riêng bệnh nhân Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng) và Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại Hải Dương) bị chấn thương ngực.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp huy động lực lượng, trang thiết bị, máy móc... tập trung cứu chữa các bệnh nhân vụ sập giàn giáo cây xăng ở Hải Phòng.

Các nạn nhân nặng được mổ cấp cứu ngay lập tức. Lúc 21h45, công an có mặt tại Bệnh viện để phối hợp điều tra nguyên nhân xảy ra vụ sập giàn giáo gây hậu quả nghiêm trọng trên.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 8/8, tại cây xăng đang thi công cạnh Quốc lộ 10 đoạn qua xã Bắc Sơn, khi 18 công nhân đang đứng trên trần đổ bê tông, mới đổ được 1 góc thì bị sập đổ giàn giáo. Vụ việc khiến 18 người này bị ngã theo, trong đó có nhiều người nghi bị vùi lấp.

Hiện tại, trong đống đổ nát nghi còn một số người mắc kẹt. Ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, hiện chưa xác định số người thương vong trong vụ sập giàn giáo này./.