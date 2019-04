Đảo cát ở vùng biển Hội An đang lớn dần

Ngày 24/4, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung và Tây nguyên, Cục ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai cho biết, qua khảo sát thực tế lần 2 tại đảo cát nằm cách bờ biển Hội An 2 km cho thấy, đảo cát này đang tiếp tục bồi về cả 3 hướng bắc, đông và nam.

Ông Nguyễn Văn Vỹ, Chi Cục trưởng Chi cục Phòng chống thiên tai Miền Trung và Tây Nguyên cho biết, so với đợt khảo sát thực tế lần 1 vào ngày 31/3 và căn cứ vào vị trí 12 cọc tre đóng làm mốc tạm, qua đợt khảo sát lần thứ 2 cho thấy, chiều dài tăng 83m về phía Bắc và Nam; chiều rộng tăng 20m về phía Đông. Tổng diện tích phần nổi hơn 13 héc ta, chu vi đảo cát khoảng 3,6 km.

UBND phường Cửa Đại, Hội An cắm biển cấm hoạt động tham quan, lưu trú tại đảo cát.

Chi cục Phòng chống thiên tai Miền Trung và Tây Nguyên đề nghị Tổng cục Phòng chống thiên tai, UBND tỉnh Quảng Nam bố trí kinh phí để triển khai công tác quan trắc tại cồn cát một cách bài bản, khoa học, có sự tham gia hỗ trợ bảo quản hệ thống quan trắc của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Văn Vỹ cho rằng, với tốc độ bồi và xói lở như thời gian qua thì cần quan trắc ít nhất 1 tuần/1 lần; phối hợp cắm lại mốc mới để nắm bắt kịp thời các diễn biến của cồn cát.

Đảo cát phình ra so với thời điểm cách đây gần 1 tháng.

“Trong tuần này sẽ đi thử các loại cọc thép để đóng xuống thật sâu phục hồi lại các cọc tre cũ. Sau đó nếu đạt thì sẽ làm các mốc cho bài bản có gắn thủy chí, cao độ bắt đầu quan trắc số liệu chuẩn. Theo quy luật mùa này bồi, tới tháng 9, tháng 10 trở đi mới bắt đầu xói. Cái đó phải theo dõi quá trình dài và tương tác với phía bờ nữa. Còn bây giờ chưa có máy móc thiết bị nên đánh giá sơ bộ thôi, định tính chớ đâu có định lượng được”- ông Nguyễn Văn Vỹ cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và bà Cora van Nieuwenhuizen, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan khải sát đảo cát.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cùng các ngành chức năng, nhà khoa học tiến hành kiểm tra thực tế và đưa ra nhận định, do ảnh hưởng của sóng nên lượng bùn cát này không đi xa được mà đọng tại cồn cát ngầm phía ngoài Cửa Đại. Bãi cát này đã hình thành từ trước đó. Ngoài ra lượng cát xói lở từ bãi biển Cửa Đại khoảng 350 ngàn mét khối cũng dịch chuyển về phía Nam do gió mùa Đông Bắc và lệch về phía Đông do sóng phản xạ, cũng như tác động của dòng chảy từ sông. Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc hình thành đảo cát cũng như quá trình sạt lở bờ biển Cửa Đại, một phần do con người gây ra.

“Trước đây chúng ta trồng các hàng phi lao dọc bãi biển có tác dụng chắn sóng, chắn gió, chắn cát bảo vệ thềm bờ biển. Nhưng sau này các khu du lịch mọc lên thì chúng ta lại xây các khối bê tông mà phá bỏ đi hàng dương liễu tự nhiên này. Nguyên nhân thứ 2 là việc khoan nước ngầm dọc thềm bờ biển. Do đó dẫn đến hụt nước ngầm làm cho xâm nhập nước mặn từ bên ngoài vào bên trong đất liền, làm tơi xốp vùng bờ biển. Thứ 3 là việc nuôi trồng thủy sản khu vực ven bờ cũng tác động đến sự mất ổn định vùng bờ biển”- ông Lê Trí Thanh cho biết./.