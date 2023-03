Đào móng làm sập tường rào, 1 người chết, 3 người bị thương

Thông tin ban đầu, lúc 13h ngày 2/3, tại thửa đất của ông Võ Thanh Lẹ (36 tuổi), trú xã An Ninh Tây, huyện Tuy An xảy ra vụ tai nạn lao động. Ông Lẹ thuê ông Hồ Văn Cửu - là người địa phương làm nhà. Lúc khởi công xây dựng, ông Cửu có thuê thêm 4 công nhân đến đào móng nhà. Trong lúc đào, mảng tường bất ngờ đổ sập, gió to khiến anh Trần Văn D. (65 tuổi) tử vong, 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu gồm Nguyễn Văn Hà, Trần Mới, Lê Xuân Trung.

Thửa đất xảy ra vụ tai nạn

Được biết, tất cả công nhân là người địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người chết và bị thương. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn./.