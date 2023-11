Tối 14/11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, lực lượng cứu nạn, cứu hộ dập tắt đám cháy lan từ xe máy, xe đạp điện đưa 12 người thoát ra ngoài an toàn sau gần nửa tiếng, hướng dẫn 12 người thoát ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Cụ thể, khoảng 16h10 cùng ngày, Trung tâm báo cháy 114 Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Hải Phòng nhận được tin cháy nhà dân trong ngõ 123 đường Lương Khánh Thiện (phường Cầu Đất, Ngô Quyền).

Lãnh đạo đơn vị điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực trung tâm nhanh chóng đến hiện trường.

Tại địa chỉ số 10, ngách phụ 29, ngõ 123 đường Lương Khánh Thiện, lực lượng chữa cháy phát hiện lửa cháy từ 2 xe máy, 1 xe đạp điện để tại chân cầu thang của nhà dân thuộc khu tập thể do Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà quản lý.

Cũng theo Công an TP Hải Phòng, đám cháy sát với một hộ dân liền kề, lửa, khói đang lan sang, trong khi cửa nhà khoá. Thời điểm này, trên tầng 2 có rất nhiều người dân đang sinh hoạt.

Lực lượng chức năng tiếp cận tầng 2 ngôi nhà liền kề, hướng dẫn 12 người dân, trong đó có học sinh thoát ra ngoài an toàn, đồng thời nỗ lực dập lửa không để cháy lan, cháy lớn.

Khoảng gần nửa tiếng sau, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực trung tâm và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Ngô Quyền dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Công an quận Ngô Quyền tiếp nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân cháy.