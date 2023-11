Đất đá vùi lấp khiến 2 công nhân tử vong ở Bình Định

Chiều 8/11, 2 công nhân bị tử nạn khi di dời một số hạng mục điện phục vụ thi công hệ thống điện ngầm dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ. 2 nạn nhân là Nguyễn Toản (55 tuổi) và Dương Công Tấn (51 tuổi) cùng ngụ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định bị đất đá vùi lấp. Phát hiện sự việc, các công nhân đang làm việc gần đó hô hoán, đào đất, đưa 2 nạn nhân lên nhưng họ đã tử vong.

Cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo cơ quan chức năng, 2 nạn nhân là công nhân của Công ty TNHH Thuận Hưng đang thi công một số hạng mục của dự án cao tốc Bắc- Nam.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết: “Trong lúc di dời cáp ngầm, 2 công nhân xuống để lắp cống lắp cáp thì bị sạt lở vùi lấp. Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện nay đang mời Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định làm rõ xem có vi phạm quy định về an toàn lao động hay không?”.