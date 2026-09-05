Dấu ấn “Trở về thời khắc thiêng liêng” từ TP.HCM đến Đà Nẵng

Không chỉ tạo sức hút bằng một cách tiếp cận lịch sử mới, hành trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” qua hai thành phố còn để lại nhiều hình ảnh đáng nhớ. Những nhân chứng lịch sử “gặp” lại Bác Hồ, trẻ nhỏ lần đầu “bước vào” không gian Quảng trường Ba Đình năm 1945, người trẻ kiên nhẫn xếp hàng và những du khách nước ngoài tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam...

Cuộc “trở về” đặc biệt tại Dinh Độc Lập

Trong ba ngày từ 19 - 21/8 tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), “Trở về thời khắc thiêng liêng” thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm. Ngày cuối, lượng người đổ về đông khiến Ban Tổ chức kéo dài thời gian phục vụ đến 20h nhưng vẫn còn nhiều người chưa thể tham gia.

Huyền thoại tình báo Tư Cang đeo kính VR, “trở về” Ba Đình năm 1945 lịch sử gặp Bác Hồ.

Một trong những vị khách đặc biệt là Đại tá Nguyễn Văn Tàu (huyền thoại tình báo Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo chiến lược H.63. Năm 1945, ông mới 17 tuổi, tham gia phong trào Thanh niên Tiền phong. Hơn tám thập kỷ sau, ông lần đầu được “đứng” giữa Quảng trường Ba Đình, nhìn thấy Bác Hồ trong thời khắc đọc Tuyên ngôn Độc lập qua công nghệ thực tế ảo (VR).

Cùng trải nghiệm còn có cựu chiến binh Nguyễn Đức Thọ, nguyên Trung úy Lữ đoàn 316 Đặc công - Biệt động, người bắn phát B40 mở màn trận đánh cầu Rạch Chiếc và cựu binh Hoàng Minh Duyệt, người tham gia tiếp quản Ngân hàng Quốc gia trong ngày đất nước thống nhất.

Ở một góc khác của Dinh Độc Lập là những gương mặt rất trẻ. Có gia đình đưa cả nhóm trẻ là con em quân nhân đến chương trình, những em học sinh tiểu học háo hức vì lần đầu được nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập trong không gian tái hiện, hay người trẻ quay lại chương trình nhiều lần.

Người dân TP.HCM hào hứng, xúc động trong hành trình “xuyên không”.

Sức hút ấy cũng khiến không ít du khách nước ngoài dừng lại trải nghiệm. Qua chiếc kính VR, một dấu mốc quan trọng của lịch sử Việt Nam được kể bằng hình ảnh, âm thanh và không gian thay vì chỉ qua những dòng giới thiệu tại điểm tham quan.

Tiếp nối cảm xúc tại Đà Nẵng

Sau TP.HCM, chương trình tiếp tục được tổ chức tại Công viên APEC (Đà Nẵng) trong ba ngày từ 2 - 4/9, thu hút hơn 5.000 lượt người dân và du khách.

Trong số đó, có những người đã dành phần lớn tuổi trẻ cho chiến tranh. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Châu, thương binh 4/4, rơi nước mắt khi thấy mình như đứng giữa Quảng trường Ba Đình nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Thao cũng nghẹn ngào, nhớ về những đồng đội đã hy sinh.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Thao “xuyên không” trở về thời khắc thiêng liêng ngày 2/9/1945 lịch sử.

Bên cạnh những câu chuyện xúc động là những hình ảnh rất đời thường. Có người lao động ghé Công viên APEC ngay sau giờ làm, sinh viên tìm đến để thử một cách học lịch sử khác, nhiều gia đình đưa con đến trải nghiệm trong những ngày nghỉ Quốc khánh...

Trước hai chặng TP.HCM và Đà Nẵng, “Trở về thời khắc thiêng liêng” từng được tổ chức tại Hà Nội, Quảng Ninh và Nghệ An. Qua mỗi điểm đến, công nghệ VR trở thành phương tiện để một sự kiện cách đây hơn tám thập kỷ được kể lại theo cách trực quan hơn.

Du khách nước ngoài hào hứng với trải nghiệm đặc biệt.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển cho biết tổ chức chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng thể hiện Đài Tiếng nói Việt Nam luôn đi đầu đổi mới các sản phẩm báo chí, đã được đưa đến nhiều địa phương trong cả nước và nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

“Hàng chục nghìn người dân, đa dạng về thành phần và độ tuổi đã được trải nghiệm và có những cảm xúc đặc biệt khi được “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày mùng 2/9/1945 qua công nghệ thực tế ảo”, Phó Tổng Giám đốc VOV nói.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cho biết điều Đài VOV trân trọng không chỉ là số lượng người tham gia trải nghiệm mà còn là những cảm xúc chương trình tạo ra, qua đó góp phần vun đắp niềm tự hào dân tộc và khơi dậy truyền thống yêu nước của Nhân dân Việt Nam.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” đã cho thấy khi lịch sử được kể bằng một cách phù hợp, những câu chuyện của 81 năm trước vẫn có sức hút và khả năng chạm tới công chúng hôm nay.

Những hình ảnh đáng nhớ của sự kiện tại TP.HCM và Đà Nẵng:

Những cựu chiến binh, cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đến trải nghiệm tại Dinh Độc lập.

Nhiều cựu chiến binh xúc động khi được nghe lại tiếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên giữa không gian Quảng trường Ba Đình được tái hiện.

Dòng người xếp hàng chờ trải nghiệm tại Dinh Độc lập.

Người dân háo hức trải nghiệm chương trình tại Công viên APEC, Đà Nẵng.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng đây là lần đầu họ cảm nhận một cách trực tiếp, đầy đủ và sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ “Độc lập” và “Tự do”.