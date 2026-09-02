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Người Đà Nẵng xếp hàng chờ trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”

Thứ Tư, 14:08, 02/09/2026
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VOV.VN - Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), người dân thành phố biển Đà Nẵng và du khách được “xuyên không thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 2/9/1945.

“Xuyên không” về Quảng trường Ba Đình bằng công nghệ VR

Sáng nay (2/9), tại Công viên APEC, đường 2 tháng 9, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng khai mạc Chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Dự Lễ khai mạc có ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư  Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Rất đông người dân thành phố Đà Nẵng xếp hàng chờ “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945 để nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 2/9/1945.

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Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV và ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (đứng giữa) và đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khai mạc Chương trình

Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), người dân thành phố biển Đà Nẵng và du khách được “xuyên không thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 2/9/1945. Người tham dự chương trình như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành được độc lập, tự do.

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Đại biểu dự lễ khai mạc

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong 3 ngày (từ 2/9 đến 4/9) mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

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Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, cách đây 81 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Ngày 2/9/1945 đã trở thành một dấu mốc thiêng liêng trong lịch sử đất nước và trong ký ức của mỗi người Việt Nam. 

Khi thời gian ngày càng lùi xa, làm thế nào để lịch sử vẫn có thể chạm đến cảm xúc của những người sinh ra trong một thời đại mới? Làm thế nào để lịch sử không chỉ là điều chúng ta biết, mà còn là điều chúng ta cảm nhận, suy ngẫm và tự hào. Đó chính là lý do Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Với Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đài ra đời chỉ 5 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Suốt 81 năm qua, tiếng nói Việt Nam đã đồng hành với đất nước từ buổi đầu giành độc lập, qua các cuộc kháng chiến, ngày đất nước thống nhất, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay.

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Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV (áo đen) cùng các đại biểu trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng"

Theo ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam: “Việc kể lại câu chuyện về ngày Độc lập bằng một phương thức mới không chỉ thể hiện sự đổi mới về công nghệ và truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam mà còn là cách để Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thực hiện trách nhiệm là một cơ quan  báo chí chủ lực Quốc gia  gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị lịch sử của dân tộc của đất nước”. 

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Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (áo trắng) trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng"

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho rằng, lịch sử và văn hóa không chỉ để bảo tồn trong các bảo tàng, di tích, mà cần phải được tiếp tục trao truyền, thẩm thấu vào đời sống xã hội hôm nay. Đặc biệt, trong bối cảnh phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng, nhất là thế hệ trẻ đang thay đổi từng ngày, ngành văn hóa luôn trăn trở tìm kiếm những cách tiếp cận mới - gần gũi hơn, trực quan hơn và giàu cảm xúc hơn - để lịch sử không còn là những câu chuyện xa xôi, mà thực sự chạm tới trái tim người xem.

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Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình

Bà Nguyễn Thu Phương đánh giá, Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam mang đến Đà Nẵng hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo hiện đại, chương trình mở ra không gian để công chúng được “sống lại” một thời khắc trọng đại bậc nhất của dân tộc - ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử:“Đây không đơn thuần là một trải nghiệm công nghệ, mà quan trọng hơn, là cây cầu nối cảm xúc đưa thế hệ hôm nay thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh vô bờ bến của thế hệ cha ông”.

Khi lịch sử chạm đến cảm xúc thế hệ trẻ

Chương trình diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 8h đến 19h trong 3 ngày 2, 3 và 4/9. Trong buổi sáng sau lễ khai mạc, rất đông người dân và du khách đến xếp hàng chờ đăng ký được trải nghiệm, trong đó rất nhiều bạn trẻ, học sinh tiểu học cùng với gia đình đến trải nghiệm.

Em Trần Ngọc Quang, thanh niên phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ cảm xúc:  “Cảm xúc của em khi xem là em cảm thấy rất tự hào khi được trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Khi xem, em cảm thấy không khí rất chân thật, em thấy như được sống trong thời khắc đó luôn. Em cảm thấy vô cùng xúc động, bởi vì em là một người trẻ, cảm thấy vô cùng tự hào”.

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Bạn trẻ trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng"

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2025, thu hút khoảng 35.000 lượt trải nghiệm. Sau đó, chương trình tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025. Trong 3 ngày 17-19/5/2026, chương trình được tổ chức tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, hơn 3.000 người dân, du khách đã tham gia trải nghiệm khoảnh khắc xúc động này.

Mới đây, từ 19 - 21/8/2026, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được tổ chức tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 3 ngày, chương trình đã thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm, để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng người dân Thành phố mang tên Bác.

Một số hình ảnh tại Chương trình:

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Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển (thứ 3 từ phải sang) trao Tuyên ngôn Độc lập tặng các đại biểu dự chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" tại Đà Nẵng
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Xếp hàng chờ trải nghiệm
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Một bé gái người nước ngoài được tặng bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Bạn trẻ trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng"
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Nhiều học sinh tiểu học cũng đến trải nghiệm
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Đại biểu dự lễ khai mạc trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng"
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Đại biểu dự lễ khai mạc trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng"
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Nhiều học sinh tiểu học theo gia đình đến trải nghiệm
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Bạn trẻ trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" 
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Cả gia đình đến trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" tại Đà Nẵng

 

PV/VOV-Miền Trung
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