Đại sứ Iran mong muốn tăng cường hợp tác truyền thông với VOV

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển cùng các cán bộ của VOV vui mừng chào đón đoàn Đại sứ quán Iran sang thăm Đài.

Đại sứ Iran Akbar Ghasemi Ali Abadi (trái) và Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển. Ảnh: Trung Hiếu.

Tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran Akbar Ghasemi Ali Abadi đánh giá cao vai trò của truyền thông trong việc quảng bá về văn hóa - chính trị của một quốc gia ra thế giới cũng như tháo gỡ những vướng mắc và khoảng trống giữa các bên.

Đại sứ Ghasemi cũng vui mừng thông báo với Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển về việc mới thiết lập đường bay thẳng giữa Việt Nam và Iran, xem đó như cơ hội để thúc đẩy du lịch, giao lưu, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, bao gồm cả truyền thông.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa đoàn Đại sứ quán Iran và đoàn VOV. Ảnh: Trung Hiếu.

Ông Ghasemi giới thiệu về năng lực ngành phát thanh truyền hình của Iran, về phim trường của Iran và mời VOV cử đoàn trao đổi sang Iran để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Đại sứ cho biết, ông cũng sẽ thăm Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vào ngày mai (16/10).

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển giới thiệu với Đại sứ Iran Ghasemi về lịch sử 81 năm của VOV và vai trò của VOV trong giai đoạn Việt Nam kháng chiến cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Phó Tổng Giám đốc VOV chia sẻ thông tin về 7 kênh phát thanh và 2 tờ báo điện tử của VOV cùng như sự tham gia tích cực của VOV trong các hoạt động của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) và các giải thưởng quốc tế mà VOV đã giành được, đồng thời bày tỏ ấn tượng về cách làm chương trình của các đồng nghiệp Iran mà ông được biết qua diễn đàn ABU.

Nhấn mạnh Iran là quốc gia có bề dày văn hóa và lịch sử, Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển bày tỏ mong muốn Đại sứ Iran sẽ giúp kết nối VOV với các đối tác tại Iran.

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Iran Akbar Ghasemi Ali Abadi. Ảnh: Trung Hiếu.

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển cho biết, ông nhất trí với đề xuất của Đại sứ Iran Akbar Ghasemi Ali Abadi về trao đổi đoàn công tác: “Chúng tôi đồng quan điểm với gợi ý của ngài Đại sứ về việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao truyền thông cũng như đoàn phóng viên để viết bài quảng bá thông tin về đất nước, con người cũng như những thành tựu khoa học công nghệ của Iran và Việt Nam. Chúng tôi rất mong muốn có những chuyến đi của các phóng viên đa phương tiện để sản xuất những phóng sự, những tin bài hay về đất nước và con người Iran”.

Hai đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trung Hiếu.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo VOV cũng giới thiệu về chương trình tiếng Arab mà Đài đang xây dựng. Ngoài ra, VOV cũng muốn hợp tác, trao đổi với phía Iran trong lĩnh vực âm nhạc.

Ông Akbar Ghasemi Ali Abadi (sinh năm 1961) bắt đầu công tác tại Việt Nam trên cương vị Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran kể từ tháng 5/2026. Trước đây, ông từng làm Đại sứ Iran tại các nước là Gruzia, Ukraine và Moldova. Đại sứ Ghasemi biết 4 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Arab, tiếng Nga và tiếng Urdu.