English
/ DẤU ẤN VOV
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

VOV và tỉnh Vân Nam tăng cường hợp tác, thúc đẩy giao lưu Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Hai, 18:16, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 21/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ (Hà Nội), ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tiếp đoàn Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) do ông Bành Bân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa VOV và các cơ quan truyền thông tỉnh Vân Nam. Trong hai năm qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường trao đổi nghiệp vụ, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nói chung và quan hệ hợp tác giữa VOV với các cơ quan truyền thông Vân Nam nói riêng.

vov va tinh van nam tang cuong hop tac, thuc day giao luu viet nam - trung quoc hinh anh 1
Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Ngô Minh Hiển phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Ngô Minh Hiển cho biết, quan hệ hợp tác giữa VOV với tỉnh Vân Nam và các cơ quan truyền thông của Vân Nam luôn được quan tâm. Hai bên đã có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ và phối hợp sản xuất nội dung, tạo thêm những kênh kết nối giữa các cơ quan báo chí cũng như giữa nhân dân hai nước.

“Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu do đồng chí Bành Bân dẫn đầu là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi thông tin nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm và bàn bạc các hình thức hợp tác trong thời gian tới, qua đó triển khai những hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc”, ông Ngô Minh Hiển nhấn mạnh.

Giới thiệu thêm về hoạt động chuyên môn, ông Ngô Minh Hiển cho biết, đầu năm nay, VOV đã tổ chức thành công Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Cùng với việc đổi mới các hoạt động nghiệp vụ, VOV xác định chiến lược phát triển theo hướng trở thành đơn vị sản xuất podcast hàng đầu Việt Nam. Trong những năm qua, VOV cũng tích cực tham gia các giải thưởng phát thanh, truyền hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

vov va tinh van nam tang cuong hop tac, thuc day giao luu viet nam - trung quoc hinh anh 2
Ông Bành Bân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Chủ nhiệm văn phòng kiến thiết văn minh tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc)

Về phía đoàn đại biểu Vân Nam, ông Bành Bân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc), bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến Việt Nam và có dịp làm việc trực tiếp với VOV. Nhận ủy quyền của Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, đoàn công tác mong muốn thông qua chuyến thăm lần này tăng cường giao lưu, trao đổi giữa đội ngũ những người làm truyền thông hai bên.

Ông Bành Bân nhắc lại dấu mốc năm 2024, khi VOV và Đài Phát thanh - Truyền hình Vân Nam chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Tháng 6/2025, đoàn VOV đã sang thăm và làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Vân Nam. Từ những hoạt động đó, hai bên từng bước mở rộng hợp tác, kế thừa và phát huy tinh thần hữu nghị, vừa là đồng chí, vừa là anh em, đồng thời tìm kiếm những hình thức thể hiện mới trong hoạt động truyền thông.

Một trong những kết quả đáng chú ý là hai bên đã triển khai hoạt động livestream giữa hai quốc gia, cùng sản xuất các chương trình về văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Chương trình “Trăng rằm lung linh, thắm tình láng giềng” là một trong những hoạt động góp phần phản ánh tình hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

“Dư địa hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và sản xuất nội dung nghe nhìn còn rất lớn. Việc bộ phim “Đi đến nơi có gió” được quay tại Đại Lý, Vân Nam, nhận được sự quan tâm của khán giả Việt Nam là một ví dụ cho thấy những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có thể trở thành cầu nối giữa người dân hai nước”, ông Bành Bân nhấn mạnh.

vov va tinh van nam tang cuong hop tac, thuc day giao luu viet nam - trung quoc hinh anh 3
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất cần tiếp tục nâng cao tính thực chất, chiều sâu và thường xuyên của hoạt động hợp tác. Trong đó, một trong những định hướng được đề xuất là xây dựng cơ chế đồng sáng tạo nội dung giữa hai đài, thay vì chỉ trao đổi và chia sẻ sản phẩm đã hoàn thiện. Theo đó, hai bên có thể định kỳ tổ chức các cuộc họp trực tuyến để xây dựng kế hoạch sản xuất, lựa chọn chủ đề và phối hợp đưa tin về các vấn đề liên quan đến Việt Nam - Trung Quốc và quan hệ giữa hai nước.

Hai bên cũng đề cập khả năng tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi nhân lực, trong đó có phóng viên, kỹ thuật viên, kỹ sư và cán bộ quản lý. Việc trao đổi chuyên môn sẽ giúp hai cơ quan truyền thông chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nội dung, chuyển đổi số và phát triển các loại hình truyền thông mới.

Một hướng hợp tác mới được phía Vân Nam đề xuất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nội dung, như video ngắn, tin ngắn và phim ngắn sử dụng công nghệ AI. Đây được xem là lĩnh vực có nhiều tiềm năng trong bối cảnh truyền thông số ngày càng phát triển.

vov va tinh van nam tang cuong hop tac, thuc day giao luu viet nam - trung quoc hinh anh 4
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hai bên hướng tới việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế hợp tác, tăng cường đồng sáng tạo các sản phẩm báo chí - truyền thông, đẩy mạnh giao lưu phóng viên và nhân lực, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực podcast, video, truyền thông số, văn hóa, du lịch và di sản.

Buổi làm việc góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa VOV và các cơ quan truyền thông tỉnh Vân Nam, đồng thời mở ra thêm những phương thức hợp tác mới, phù hợp với xu hướng chuyển đổi của báo chí hiện đại và yêu cầu tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.

Giang Bùi - Đinh Trung/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV Tây Nguyên chủ động bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn thông tin
VOV Tây Nguyên chủ động bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn thông tin

VOV.VN - Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên (VOV Tây Nguyên) là đơn vị trọng yếu của Đài Tiếng nói Việt Nam, có vị trí, vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung bộ.

VOV Tây Nguyên chủ động bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn thông tin

VOV Tây Nguyên chủ động bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn thông tin

VOV.VN - Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên (VOV Tây Nguyên) là đơn vị trọng yếu của Đài Tiếng nói Việt Nam, có vị trí, vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung bộ.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam mang Trung thu sớm đến với trẻ em tại Phú Thọ
Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam mang Trung thu sớm đến với trẻ em tại Phú Thọ

VOV.VN - Ngày 12/9, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Công ty Cổ phần sản xuất Nhựa Duy Tân tổ chức chương trình "Chia sẻ yêu thương" năm 2026, mang Trung thu sớm về xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam mang Trung thu sớm đến với trẻ em tại Phú Thọ

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam mang Trung thu sớm đến với trẻ em tại Phú Thọ

VOV.VN - Ngày 12/9, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Công ty Cổ phần sản xuất Nhựa Duy Tân tổ chức chương trình "Chia sẻ yêu thương" năm 2026, mang Trung thu sớm về xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Đồng hành chia sẻ yêu thương đến học sinh và người dân khó khăn ở tỉnh Phú Thọ
Đồng hành chia sẻ yêu thương đến học sinh và người dân khó khăn ở tỉnh Phú Thọ

VOV.VN - Ngày 12/9, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” năm 2026 tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, trao tặng nhiều phần quà, học bổng và vật dụng thiết yếu cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng hành chia sẻ yêu thương đến học sinh và người dân khó khăn ở tỉnh Phú Thọ

Đồng hành chia sẻ yêu thương đến học sinh và người dân khó khăn ở tỉnh Phú Thọ

VOV.VN - Ngày 12/9, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” năm 2026 tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, trao tặng nhiều phần quà, học bổng và vật dụng thiết yếu cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

VOV miền Trung gặp mặt nhân dịp 35 năm ngày thành lập
VOV miền Trung gặp mặt nhân dịp 35 năm ngày thành lập

VOV.VN - Việc thành lập VOV miền Trung cách đây 35 năm là bước đi có tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm đổi mới cách thức làm báo; đưa thông tin đến gần thực tiễn, bám sát cuộc sống và phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên làn sóng phát thanh quốc gia.

VOV miền Trung gặp mặt nhân dịp 35 năm ngày thành lập

VOV miền Trung gặp mặt nhân dịp 35 năm ngày thành lập

VOV.VN - Việc thành lập VOV miền Trung cách đây 35 năm là bước đi có tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm đổi mới cách thức làm báo; đưa thông tin đến gần thực tiễn, bám sát cuộc sống và phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên làn sóng phát thanh quốc gia.

VOV góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp thành phố Đà Nẵng
VOV góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - VOV, đặc biệt là VOV miền Trung là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương đã luôn đồng hành với thành phố Đà Nẵng. VOV đã kịp thời phản ánh những kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới cũng như những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

VOV góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp thành phố Đà Nẵng

VOV góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - VOV, đặc biệt là VOV miền Trung là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương đã luôn đồng hành với thành phố Đà Nẵng. VOV đã kịp thời phản ánh những kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới cũng như những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục