VOV và tỉnh Vân Nam tăng cường hợp tác, thúc đẩy giao lưu Việt Nam - Trung Quốc

Tại buổi làm việc, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa VOV và các cơ quan truyền thông tỉnh Vân Nam. Trong hai năm qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường trao đổi nghiệp vụ, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nói chung và quan hệ hợp tác giữa VOV với các cơ quan truyền thông Vân Nam nói riêng.

Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Ngô Minh Hiển phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Ngô Minh Hiển cho biết, quan hệ hợp tác giữa VOV với tỉnh Vân Nam và các cơ quan truyền thông của Vân Nam luôn được quan tâm. Hai bên đã có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ và phối hợp sản xuất nội dung, tạo thêm những kênh kết nối giữa các cơ quan báo chí cũng như giữa nhân dân hai nước.

“Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu do đồng chí Bành Bân dẫn đầu là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi thông tin nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm và bàn bạc các hình thức hợp tác trong thời gian tới, qua đó triển khai những hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc”, ông Ngô Minh Hiển nhấn mạnh.

Giới thiệu thêm về hoạt động chuyên môn, ông Ngô Minh Hiển cho biết, đầu năm nay, VOV đã tổ chức thành công Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Cùng với việc đổi mới các hoạt động nghiệp vụ, VOV xác định chiến lược phát triển theo hướng trở thành đơn vị sản xuất podcast hàng đầu Việt Nam. Trong những năm qua, VOV cũng tích cực tham gia các giải thưởng phát thanh, truyền hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ông Bành Bân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Chủ nhiệm văn phòng kiến thiết văn minh tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc)

Về phía đoàn đại biểu Vân Nam, ông Bành Bân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc), bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến Việt Nam và có dịp làm việc trực tiếp với VOV. Nhận ủy quyền của Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, đoàn công tác mong muốn thông qua chuyến thăm lần này tăng cường giao lưu, trao đổi giữa đội ngũ những người làm truyền thông hai bên.

Ông Bành Bân nhắc lại dấu mốc năm 2024, khi VOV và Đài Phát thanh - Truyền hình Vân Nam chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Tháng 6/2025, đoàn VOV đã sang thăm và làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Vân Nam. Từ những hoạt động đó, hai bên từng bước mở rộng hợp tác, kế thừa và phát huy tinh thần hữu nghị, vừa là đồng chí, vừa là anh em, đồng thời tìm kiếm những hình thức thể hiện mới trong hoạt động truyền thông.

Một trong những kết quả đáng chú ý là hai bên đã triển khai hoạt động livestream giữa hai quốc gia, cùng sản xuất các chương trình về văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Chương trình “Trăng rằm lung linh, thắm tình láng giềng” là một trong những hoạt động góp phần phản ánh tình hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

“Dư địa hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và sản xuất nội dung nghe nhìn còn rất lớn. Việc bộ phim “Đi đến nơi có gió” được quay tại Đại Lý, Vân Nam, nhận được sự quan tâm của khán giả Việt Nam là một ví dụ cho thấy những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có thể trở thành cầu nối giữa người dân hai nước”, ông Bành Bân nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất cần tiếp tục nâng cao tính thực chất, chiều sâu và thường xuyên của hoạt động hợp tác. Trong đó, một trong những định hướng được đề xuất là xây dựng cơ chế đồng sáng tạo nội dung giữa hai đài, thay vì chỉ trao đổi và chia sẻ sản phẩm đã hoàn thiện. Theo đó, hai bên có thể định kỳ tổ chức các cuộc họp trực tuyến để xây dựng kế hoạch sản xuất, lựa chọn chủ đề và phối hợp đưa tin về các vấn đề liên quan đến Việt Nam - Trung Quốc và quan hệ giữa hai nước.

Hai bên cũng đề cập khả năng tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi nhân lực, trong đó có phóng viên, kỹ thuật viên, kỹ sư và cán bộ quản lý. Việc trao đổi chuyên môn sẽ giúp hai cơ quan truyền thông chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nội dung, chuyển đổi số và phát triển các loại hình truyền thông mới.

Một hướng hợp tác mới được phía Vân Nam đề xuất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nội dung, như video ngắn, tin ngắn và phim ngắn sử dụng công nghệ AI. Đây được xem là lĩnh vực có nhiều tiềm năng trong bối cảnh truyền thông số ngày càng phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hai bên hướng tới việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế hợp tác, tăng cường đồng sáng tạo các sản phẩm báo chí - truyền thông, đẩy mạnh giao lưu phóng viên và nhân lực, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực podcast, video, truyền thông số, văn hóa, du lịch và di sản.

Buổi làm việc góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa VOV và các cơ quan truyền thông tỉnh Vân Nam, đồng thời mở ra thêm những phương thức hợp tác mới, phù hợp với xu hướng chuyển đổi của báo chí hiện đại và yêu cầu tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.