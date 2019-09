Đoàn công tác của VOV thăm và làm việc với Đài PTTH Nghệ An

Sáng nay (18/9), Đoàn công tác của VOV do ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc với tập thể lãnh đạo Đài phát thanh truyền hình tỉnh Nghệ An.



Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Như Khôi, Giám đốc, Tổng biên tập Đài phát thanh truyền hình Nghệ An đã báo cáo với đoàn công tác về cơ cấu tổ chức bộ máy, những thành tích đạt được trong thời gian qua cũng như năng lực sản xuất chương trình của Đài phát thanh truyền hình Nghệ An; bày tỏ sự cảm ơn, quan tâm của Đài Tiếng nói Việt Nam đối với Đài phát thanh truyền hình Nghệ An trên các mặt, đặc biệt đã hỗ trợ Đài phát thanh truyền hình Nghệ An Studio Sen vàng - món quà ý nghĩa của VOV trao tặng đang được phát huy tốt.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao Bằng khen cho Đài phát thanh truyền hình Nghệ An.

Ông Nguyễn Như Khôi cũng đề xuất với Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và đoàn công tác về sự phối hợp sản xuất chương trình trong thời gian tới. Đặc biệt, kênh phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Nghệ An đã duy trì tốt việc tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhưng cũng rất cần sự hỗ trợ của Đài Tiếng nói Việt Nam để phát sóng tại một số điểm miền núi rẻo cao; tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên Đài phát thanh truyền hình Nghệ An có thể học hỏi kinh nghiệm, cộng tác thường xuyên và hiệu quả hơn với Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đánh giá cao sự phát triển của Đài phát thanh truyền hình Nghệ An đã không ngừng nâng cao cả về chất lượng nội dung cũng như kỹ thuật công nghệ; Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ngày càng hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp rất tốt của Đài phát thanh truyền hình Nghệ An với Đài Tiếng nói Việt Nam trong chương trình đặc biệt Cầu phát thanh truyền hình “Muôn vàn tình thương yêu” tại điểm cầu Nghệ An nhân kỷ niệm 50 năm Bác đi xa; 50 năm toàn Đảng toàn dân thực hiện Di chúc của Người. Trong thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài phát thanh truyền hình Nghệ An trong điều kiện cho phép, cả về công tác chuyên môn, nâng cao kỹ thuật, công nghệ cũng như công tác đối ngoại nhân dân hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho Đài phát thanh truyền hình Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức thành công chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu”./.

