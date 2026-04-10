Trong kỷ nguyên số, podcast nổi lên như một cách thức tiêu biểu để chuyển đổi phát thanh phù hợp với môi trường số hóa mà vẫn giữ được “chất phát thanh”. Thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của podcast với tốc độ tăng trưởng kỷ lục. Số lượng người nghe toàn cầu vượt 580 triệu người năm 2025, dự kiến đạt 650 triệu vào năm 2027, doanh thu ngành vượt 30 tỷ USD.

Theo thống kê năm 2025, có khoảng 144 triệu người Mỹ nghe podcast mỗi tháng, tăng mạnh so với mức 90 triệu năm 2015. Tại Australia, chỉ tính riêng năm 2025, hơn 1/2 số dân Australia nghe podcast và trở thành những thính giả thường xuyên của các chương trình podcast của Đài Phát thanh - Truyền hinh quốc gia Australia. Các đài phát thanh - truyền hình lớn tại Anh, Canada và Na-uy tiên phong xây dựng hệ sinh thái podcast đa nền tảng với những ứng dụng podcast riêng biệt nhằm giữ chân thính giả trung thành, đồng thời tăng cường sự hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng xuyên biên giới như spotify, youtube để tiếp cận thế hệ trẻ.

Tại Việt Nam, podcast đang từng bước được các cơ quan báo chí, đặc biệt là các báo và phát thanh - truyền hình quan tâm đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, quá trình này đang đối mặt với nhiều thách thức như: mô hình tổ chức sản xuất, chiến lược nội dung, khai thác nền tảng số, vấn đề bản quyền, kinh doanh, nguồn lực và phát triển đội ngũ.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026 tại Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và trong nước, góp phần tạo tiếng nói và nhận thức chung định hướng chiến lược phát triển podcast cho các cơ quan báo chí cả nước trong giai đoạn tới.

Sức hấp dẫn của hội thảo cũng đến từ dàn diễn giả quốc tế và trong nước là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nội dung âm thanh số:

Ông Andrew Davies: Giám đốc Ban Phát thanh, Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU). Với hơn 20 năm kinh nghiệm tại Đài Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Australia (ABC), ông là người có vai trò then chốt trong việc xây dựng chiến lược nội dung số và dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ phát thanh truyền thống sang nội dung theo yêu cầu trên các nền tảng số.

Bà Justine Kelly: Quản lý Nội dung Âm thanh và Chiến lược tại Đài ABC. Bà là nhà sản xuất điều hành của nhiều podcast nổi tiếng như “Fierce Girls”, “Unravel True Crime”, “Conversations”, và “The Pineapple Project”. Bà có kinh nghiệm sâu rộng trong việc hình thành và phát triển mảng podcast nội bộ cũng như mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên các nền tảng số.

Ông Guang Jin Yeo: Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành 1UpMedia (Singapore). Ông từng được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 và dẫn dắt 1UpMedia trở thành “Đơn vị sản xuất podcast xuất sắc của năm 2023” tại khu vực châu Á. Các series như “Heinous” của công ty ông đã đạt được những thành tựu quốc tế vang dội.

MC Nguyên Khang: Nhà sản xuất và Host của Podcast "The Khang Show". Xuất thân là một MC hàng đầu từ VOV3 - XONE FM, anh đã có bước chuyển thành công, trở thành nhà sản xuất nội dung số với các chương trình đạt hàng triệu lượt xem trên youtube và mạng xã hội.

Hội thảo hướng tới việc làm rõ vai trò, vị trí của podcast trong chiến lược phát triển phát thanh hiện đại và công cuộc chuyển đổi số báo chí. Thông qua diễn đàn này, Ban tổ chức mong muốn tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn và tư duy chiến lược cho đội ngũ làm phát thanh và báo chí tại Việt Nam.

Cụ thể hơn, hội thảo cập nhật những xu thế phát triển podcast mới nhất trên thế giới; chia sẻ các mô hình thành công và bài học kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, phân phối nội dung nhằm tạo đột phá trên nền tảng số. Các vấn đề về kinh doanh, bản quyền, khai thác nền tảng và phát triển nguồn lực cho podcast cũng được đưa ra thảo luận kỹ lưỡng. Cuối cùng, hội thảo hướng đến việc đề xuất định hướng, giải pháp phát triển podcast phù hợp với điều kiện của các báo và phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố, các Bộ ngành và tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chương trình hội thảo được chia thành các phiên thảo luận chuyên sâu dưới sự chủ trì của lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và các chuyên gia quốc tế.

Phiên 1: Podcast - Xu thế nổi bật dành cho âm thanh: Phiên thảo luận do ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì. Trong phiên này, ông Andrew Davies sẽ trình bày tham luận phân tích về các xu hướng phát triển podcast trong khu vực và trên thế giới. Các diễn giả khác sẽ cùng thảo luận về những thách thức của phát thanh truyền thống trước sự thay đổi công nghệ và thói quen của thính giả, cũng như bàn về các mô hình kinh doanh podcast trong môi trường số đầy cạnh tranh.

Phiên 2 & 3: Kinh nghiệm thành công từ quốc tế và Việt Nam: Dưới sự điều hành của ông Andrew Davies, phiên thảo luận này tập trung vào các bài học thực tiễn. Bà Justine Kelly sẽ chia sẻ kinh nghiệm từ Đài ABC về cách tổ chức nguồn lực, sản xuất và đào tạo. Ông Guang Jin Yeo sẽ đi sâu vào chiến lược nội dung, phân tích thị trường và vấn đề thương mại hóa. Đặc biệt, MC Nguyên Khang sẽ chia sẻ về động lực phía sau việc làm podcast - liệu đó là đam mê hay một sự nghiệp kinh doanh bền vững - đồng thời nhấn mạnh vai trò của sự chân thật trong việc kết nối khán giả.

Các phiên thảo luận cũng dành thời gian cho phần hỏi đáp (Q&A) để các đại biểu nhận được những khuyến nghị cụ thể cho các đài phát thanh tại Việt Nam.

Hội thảo diễn ra từ 8h30 - 12h00, ngày 12/4/2026 tại Trường quay S8 tầng 1 và Phòng họp tầng 4, Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh. Bên cạnh việc tổ chức trực tiếp, hội thảo sẽ được livestream trên các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự kiến có khoảng 250 đại biểu tham gia Hội thảo. Trong đó có 35 đại biểu quốc tế; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương; các đoàn tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc từ 34 tỉnh, thành phố; đại diện các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí có tác phẩm dự thi Hạng mục Podcast.