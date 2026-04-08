Liên hoan Phát thanh toàn quốc XVII: Phần thi phát thanh trực tiếp đã sẵn sàng

Thứ Tư, 19:13, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 8/4, công tác chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 diễn ra khẩn trương tại trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. Đây là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn quan trọng, trong đó phần thi phát thanh trực tiếp sẽ khai màn từ ngày mai (9/4).

Các đoàn tham dự từ nhiều địa phương đã có mặt để thử thiết bị kỹ thuật, làm quen trường quay, rà soát quy trình vận hành và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Khu vực trường quay S7 cùng các phòng kỹ thuật nhộn nhịp với hoạt động kiểm tra âm thanh, đường truyền, ánh sáng, bố trí vị trí tác nghiệp và chạy thử các phương án lên sóng. Bên cạnh không khí làm việc khẩn trương, nhiều thành viên các đoàn cũng tranh thủ ghi lại những hình ảnh lưu niệm trong ngày đầu có mặt tại Quảng Ninh, tạo bầu không khí vừa nghiêm túc, vừa hào hứng trước giờ bước vào kỳ thi nghề nghiệp lớn của giới phát thanh cả nước.

Phần thi phát thanh trực tiếp được xem là nội dung trọng tâm của Liên hoan, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa biên tập, dẫn chương trình, tổ chức nội dung, kỹ thuật phát sóng và khả năng xử lý tình huống trong thời gian thực. Mỗi khâu đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình khi lên sóng trực tiếp.

Công tác chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 diễn ra khẩn trương tại trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh

Theo Ban Tổ chức, phần thi phát thanh trực tiếp năm nay có 26 đơn vị tham gia, diễn ra trong 3 ngày, từ 9-11/4. Con số này cho thấy sức hút của thể loại phát thanh trực tiếp trong bối cảnh phát thanh đang đổi mới để thích ứng với môi trường truyền thông số, nơi yêu cầu về tốc độ, tính tương tác và khả năng dẫn dắt công chúng ngày càng cao.

Trực tiếp kiểm tra công tác chạy thử, lãnh đạo Ban Tổ chức yêu cầu các bộ phận phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật và môi trường tác nghiệp ổn định, chuyên nghiệp cho các đoàn dự thi.

Là đơn vị đăng cai, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đảm nhiệm vai trò quan trọng trong công tác tổ chức, từ chuẩn bị địa điểm, hạ tầng kỹ thuật, hậu cần đến phối hợp nội dung với Đài Tiếng nói Việt Nam và các đơn vị liên quan. Ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cho biết, với quy mô lớn và nhiều hoạt động, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, kỹ lưỡng trên tất cả các mặt.

Theo ông Nguyễn Thế Lãm, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác nội dung, tổ chức sự kiện, chuẩn bị điều kiện kỹ thuật phục vụ các hội đồng chấm giải, hội thảo quốc gia và quốc tế; đồng thời tham mưu UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai toàn diện công tác tổ chức. Nhiều phần việc được thực hiện đồng thời, từ lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, giao thông đến cơ sở vật chất và kỹ thuật, đáp ứng số lượng lớn đại biểu, nhà báo và khách mời trong nước, quốc tế tham dự.

Kiểm tra công tác kỹ thuật lần cuối, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan ghi nhận tinh thần tham gia nghiêm túc của các đơn vị.

Để hỗ trợ tốt nhất cho phần thi mở màn, hệ thống kỹ thuật tại trường quay S7 đã được kiểm tra đồng bộ. Biên tập viên Phương Anh, Phòng Thư ký, Biên tập Phát thanh, Truyền hình, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cho hay, toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, đường truyền đều được rà soát kỹ nhằm bảo đảm vận hành ổn định, chất lượng cao trong suốt quá trình diễn ra phần thi.

Ở góc độ chuyên môn kỹ thuật, ông Huỳnh Thăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận định, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, đơn vị đăng cai và các đoàn dự thi, phần thi phát thanh trực tiếp đã sẵn sàng, hứa hẹn mang đến những giờ lên sóng hấp dẫn, chuyên nghiệp.

Kiểm tra công tác kỹ thuật lần cuối, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan ghi nhận tinh thần tham gia nghiêm túc của các đơn vị. Ông nhấn mạnh, sự chuẩn bị đồng bộ, kỹ lưỡng của Ban Tổ chức, đơn vị đăng cai và các đoàn tham dự được kỳ vọng sẽ giúp phần thi phát thanh trực tiếp ngày 9/4 diễn ra thuận lợi, tạo khí thế cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026.

