Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “Về làng Sen” tại Nghệ An

Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018, tối 4/5, tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Nghệ An, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Về làng Sen” với sự tham dự của các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam và các cháu thiếu nhi của Nhà Văn hóa thiếu nhi Việt – Đức, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là chương trình kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018). Đến dự, về phía Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc cùng các Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải, Nguyễn Xuân Huy, Trần Minh Hùng và nguyên Tổng Giám đốc Trần Mai Hạnh, nguyên Phó TGĐ Nguyễn Thị Kim Cúc, lãnh đạo các đơn vị thuộc VOV. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và nguyên các lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo người dân điạ phương. Phần 1 cuả chương trình là những làn điệu dân ca ba miền với: Hát Xoan, Ví, Giặm, Cải lương, Hát Văn, Ca Huế,.... Liên khúc Hát Ống - Đố hoa (Dân ca Phú Thọ - lời cổ) do Tốp ca nam nữ và Dàn nhạc Dân tộc Nhà hát Đài TNVN biểu diễn. Tiết mục cải lương "Vườn xuân Ba Đình" của soạn giả Phan Ích Giáp do NSƯT Thu Trang thể hiện. Tiết mục hát chèo "Quê hương nhớ mãi ơn Người" của soạn giả Trương Quốc Khánh do NSƯT Minh Phương - NS Đăng Kiên và Dàn nhạc dân tộc Nhà hát Đài TNVN biểu diễn. Bài dân ca Nghệ An "Một lòng đợi bạn" do NSƯT Tiến Dũng trình bày. Bài ca Huế "Dâng Bác khúc hát quê hương" của soạn giả Tăng Thanh Soa do NSƯT Diệu Hương thể hiện. Bài hát văn "Lên Cao Bằng", lời thơ của Nguyễn Thế Kỷ do NSƯT Văn Chương và Tốp nam nữ Nhà hát Đài TNVN biểu diễn. Phần 2 là những ca khúc ca ngợi Bác Hồ kính yêu như "Lãnh tụ ca", sáng tác Lưu Hữu Phước và do NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, ca sỹ Hoàng Tùng và Dàn nhạc bán cổ điển Nhà hát Đài TNVN biểu diễn dưới sự chỉ huy của NSƯT Doãn Nguyên. Ca khúc "Từ Làng Sen" của Nhạc sĩ Phạm Tuyên do ca sỹ Bùi Lê Mận trình bày. Ca khúc "Việt Bắc nhớ Bác Hồ" của NS Phạm Tuyên do ca sỹ Thu Huyền -Đại Hải thể hiện. Ca khúc "Mùa lúa chín" của NS Hoàng Việt, do ca sỹ Thu Lan và Tốp nữ thể hiện. Ca khúc "Ca ngợi Hồ Chủ Tịch" của NS Văn Cao do NSƯT Đăng Dương - Dàn nhạc Bán Cổ điển Nhà hát ĐTNVN thể hiện. Ca khúc "Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên" của NS Lê Lôi do ca sỹ Trần Hồng Nhung thể hiện. Ca khúc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người" của NS Trần Kiết Tường do NSƯT Việt Hoàn thể hiện. Ca khúc "Làn điệu dân ca trong trái tim Người" của NS Doãn Nho do NSƯT Mai Hoa thể hiện. Ca khúc "Quà tháng năm dâng Người" của NS Hồng Đăng do tam ca Đinh Trang - Hoàng Tùng - Tiến Mạnh biểu diễn. Liên khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi dồng”, do các cháu thiếu nhi Nhà VHTN Việt Đức - TP Vinh - Nghệ An biểu diễn. “Bài ca Hồ Chí Minh" do Hợp ca nam nữ và Dàn nhạc Bán cổ điển Nhà hát Đài TNVN thể hiện là ca khúc khép lại chương trình. Chương trình nghệ thuật "Về làng Sen" đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều cảm xúc với người dân quê Bác.

