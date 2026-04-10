Triển lãm Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Phát biểu khai mạc triển lãm, Nhà báo Nguyễn Thế Lãm – Giám đốc Báo và Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh cho biết, phát thanh ngay từ khi ra đời đã mang sứ mệnh đặc biệt là nối liền ý Đảng với lòng dân. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc, tiếng nói trên làn sóng điện đã trở thành vũ khí sắc bén, là điểm tựa tinh thần vững chãi.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và PTTH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ninh. (Ảnh: Trường Giang)

Tại Liên hoan lần thứ XVII này, chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” một lần nữa khẳng định vị thế của báo chí phát thanh trong việc khơi dậy sức mạnh nội sinh của dân tộc. Nhà báo Nguyễn Thế Lãm nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một trong những hoạt động khởi đầu cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, mà còn là một cuộc hành trình bằng hình ảnh và âm thanh, đưa chúng ta trở về với những ký ức rực rỡ của ngành báo chí và cùng hướng tới một tương lai đầy khát vọng. Chúng tôi đã dày công xây dựng một cấu trúc không gian mang tính kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai”.

Triển lãm giới thiệu nhiều tư liệu, thiết bị, tái hiện chặng đường phát triển của phát thanh Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Trong đó, những hiện vật giai đoạn đầu của ngành phát thanh được lựa chọn làm điểm nhấn. Không gian trưng bày được thiết kế theo trục phát triển từ thấp đến cao, tái hiện các dấu mốc từ thời kỳ kháng chiến đến giai đoạn hiện đại, giúp người xem hình dung rõ tiến trình lịch sử của phát thanh Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc không gian trưng bày tư liệu, hiện vật mang chủ đề "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng" (Ảnh: Trường Giang)

Tại đây, công chúng có thể trực tiếp chiêm ngưỡng các thiết bị thu – phát thanh, cảm nhận rõ hơn giá trị lịch sử của phát thanh Việt Nam. Nhiều tư liệu, hiện vật lần đầu được giới thiệu như chiếc micro Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sử dụng để nói chuyện với đồng bào cả nước qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam tại phòng thu số 4 Phạm Ngũ Lão (Hà Nội); bộ sưu tập micro phục vụ phóng viên tác nghiệp lưu động và thu lời trong phòng thu; máy phát sóng đã phát đi lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh ngày 30/4/1975. Sự kết hợp giữa hình ảnh, hiện vật và âm thanh mang đến trải nghiệm chân thực, sinh động về hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam.

Triển lãm cũng trưng bày các hiện vật, hình ảnh giới thiệu về Báo và Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị báo chí tham dự Liên hoan Phát thanh lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026.

Các đại biểu trải nghiệm nhiều không gian đặc biệt gắn liền với người làm báo phát thanh của Quảng Ninh (Ảnh: Trường Giang)

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII cho biết: “Tham quan gian triển lãm, công chúng có thể thấy lịch sử hào hùng của báo chí cách mạng, của ngành phát thanh cũng như hệ sinh thái truyền thông số của các báo phát thanh – truyền hình địa phương, hệ sinh thái của Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền thống lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam - một cơ quan báo chí được thành lập sau khi chúng ta giành được độc lập, luôn đồng hành với lịch sử dân tộc. Đội ngũ báo chí phát triển rất đa dạng. Đặc biệt, khi các cơ quan báo chí, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam, được chuyển về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng cho thấy một tâm thế mới, vị thế mới, tinh thần đổi mới để xứng đáng là lực lượng báo chí cách mạng, định hướng dư luận xã hội, truyền cảm hứng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đảng ta đã đề ra".

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng giới thiệu những hiện vật vô giá của Đài Tiếng nói Việt Nam (Ảnh: Trường Giang)

Với mỗi người tham quan, đặc biệt là các thế hệ đi trước, đây là dịp để tìm lại ký ức gắn với lịch sử đất nước và sự phát triển của phát thanh Việt Nam. Đối với thế hệ trẻ, không gian trưng bày giúp hiểu rõ hơn những phương tiện, thiết bị mà các thế hệ đi trước đã sử dụng trong thời kỳ chiến tranh để truyền tải thông tin, cổ vũ tinh thần quân và dân cả nước.

Không gian trưng bày mở cửa tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh đến hết ngày 14/4 (Ảnh: Trường Giang)

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, phát thanh hôm nay không chỉ là kênh thông tin nhanh nhạy mà còn là nhịp cầu kết nối ý chí, vun đắp niềm tin và lan tỏa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Chủ đề ấy được khắc họa rõ nét tại triển lãm “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, nơi mỗi cánh sóng, mỗi hiện vật không chỉ kể lại câu chuyện lịch sử mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của loại hình báo chí giàu cảm xúc, luôn đồng hành cùng dân tộc.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Khách tham quan có dịp tìm hiểu về các cơ quan báo chí trong cả nước tại không gian mang tính kết nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai (Ảnh: Trường Giang)

Lễ khai mạc có sự tham dự của nhiều đại biểu từ các cơ quan báo chí và người dân, du khách (Ảnh: Trường Giang)

Triển lãm dành một không gian lớn để giới thiệu về Đài Tiếng nói Việt Nam và trưng bày các hiện vật quý trong suốt các thời kỳ lịch sử của Đài (Ảnh: Trường Giang)