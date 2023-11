VOV tham dự Đại hội đồng ABU lần thứ 60 năm 2023 tại Hàn Quốc

Sáng nay (31/10), tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, diễn ra phiên khai mạc Đại hội đồng Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU) lần thứ 60 với hơn 300 đại biểu đến từ 52 quốc gia. Đoàn đại biểu Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn, tham gia đoàn còn có lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh Phú Thọ. Việt Nam còn 1 đại diện nữa là Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tham dự sự kiện này.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng (thứ 4 từ phải sang) và đoàn đại biểu VOV chụp ảnh lưu niệm cùng ông Ahmed Nadeem - Tổng thư ký ABU (thứ 3 từ phải sang)

Với chủ đề “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Câu hỏi căn nguyên của tính bền vững” (What Comes Next? The Original Question of Sustainability), Đại hội đồng ABU lần thứ 60 nhằm mục đích khám phá câu hỏi quan trọng về tính bền vững của ngành Phát thanh - Truyền hình và định hình tương lai của ngành ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trong kỳ họp, các tổ chức thành viên cùng nhau thảo luận, chia sẻ kiến thức và nỗ lực hợp tác để vạch ra con đường bền vững cho ngành Phát thanh - Truyền hình. Qua đó sẽ khám phá các chiến lược đổi mới, xem xét các phương pháp hay nhất và thúc đẩy quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy khả năng phục hồi, tính đa dạng và trách nhiệm trong hoạt động nghiệp vụ.

Tổng thư ký ABU Ahmed Nadeem phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đồng ABU lần thứ 60

Tổng thư ký ABU Ahmed Nadeem cho biết: “Nhiệm vụ chính của chúng tôi là nâng cao dịch vụ của chúng tôi dành cho các thành viên ABU. Trong bối cảnh truyền thông liên tục thay đổi, ABU mong muốn trang bị cho các thành viên của mình những nguồn lực, kiến ​​thức và sự hỗ trợ cần thiết để thành công. Điều này bao gồm việc chia sẻ các phương pháp hay nhất, thúc đẩy cộng tác và ủng hộ sự đa dạng trong phát sóng”.

Biến đổi khí hậu được xác định là một trong những thách thức cấp bách nhất mà xã hội phải đối mặt hiện nay. “Chúng tôi cam kết tìm hiểu xem ngành Phát thanh - Truyền hình có thể đóng vai trò như thế nào trong việc nâng cao nhận thức, ủng hộ những thay đổi tích cực và áp dụng các hoạt động thân thiện với môi trường”, ông Nadeem cho biết. “Nhiệm vụ của chúng tôi là khám phá và nắm bắt các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền thông như trí tuệ nhân tạo (AI), tận dụng tiềm năng của chúng để cải thiện việc tạo, phân phối và tương tác với khán giả nội dung”.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng (thứ 2 từ phải sang) và đoàn đại biểu VOV tham dự phiên khai mạc

Đại hội đồng ABU lần thứ 60 diễn ra từ ngày 28/10 đến 1/11 với nhiều hoạt động chuyên môn phong phú. Tối nay (31/10, theo giờ địa phương), trong khuôn khổ kỳ họp sẽ diễn ra lễ trao Giải thưởng ABU – giải thưởng thường niên của Hiệp hội PTTH châu Á – Thái Bình Dương (ABU).

Năm 2023, ABU nhận được 357 tác phẩm dự thi cho cả 3 hạng mục phát thanh, truyền hình và nội dung số. Trong đó có 184 tác phẩm truyền hình, 129 tác phẩm phát thanh và 44 tác phẩm nội dung số. Ban Giám khảo đã lựa chọn vinh danh 17 tác phẩm xuất sắc nhất ở 7 thể loại phát thanh, 7 thể loại truyền hình và nội dung số.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng trao đổi với đại biểu các đài phát thanh - truyền hình, hãng thông tấn bên lề kỳ họp

Theo thông báo từ ABU, VOV giành được 3 giải thưởng trong số đó, gồm: Tác phẩm "Giấc mơ bơi và hành trình 7300 ngày" của nhóm tác giả Lê Thị Hằng – Hoàng Văn Ân (Ban Thời sự, VOV1) đoạt Giải Xuất sắc, hạng mục phát thanh, thể loại Phóng sự thời sự; Tác phẩm “Trao tôi 25cm tóc để tôi giống mọi người" của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Vân, Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Thị Lệ Chi, Vũ Nhật Quỳnh (Ban Đối ngoại, VOV5) đoạt Giải Xuất sắc, hạng mục phát thanh, thể loại Thông điệp xã hội; Tác phẩm “Minh Minh” của nhóm tác giả Nguyễn Trần Anh Thu, Nguyễn Thị Thu (Ban Văn hóa – Xã hội,VOV2) đoạt Giải Khuyến khích của Ban Giám khảo, hạng mục phát thanh, thể loại Phóng sự tài liệu.

Ông Đỗ Anh Đức (Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam) nhận giải thưởng "Kỹ sư trẻ tài năng" của ABU

Cùng với 3 giải thưởng phát thanh, ABU đã trao giải thưởng “Kỹ sư trẻ tài năng” cho ông Đỗ Anh Đức (Văn phòng Đài TNVN) tại Lễ Khai mạc Cuộc họp ủy ban Kỹ thuật ABU ngày 28/10 vừa qua.