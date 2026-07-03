Đau bụng tưởng bệnh tiêu hóa, phát hiện phình động mạch chủ

Ngày 3/7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa phẫu thuật thành công cho ông N.T.N. (67 tuổi, ngụ TP.HCM) bị phình động mạch chủ bụng dưới thận với nguy cơ vỡ cao.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng quanh rốn. Trước đó, ông chỉ bị đau âm ỉ, đầy bụng và nghĩ là rối loạn tiêu hóa. Kết quả chụp CT cho thấy khối phình động mạch chủ bụng kích thước lớn, thành mạch mỏng, có dấu hiệu dọa vỡ, kèm hệ thống mạch máu bị vôi hóa nặng.

Người đàn ông đã được phẫu thuật kịp thời trước khi vỡ động mạch chủ bụng (Ảnh: BVCC)

Theo bệnh viện, người bệnh còn mắc nhiều bệnh nền như hẹp động mạch cảnh, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và suy thận mạn giai đoạn 4, khiến việc điều trị gặp nhiều thách thức.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp quyết định mổ mở, cắt bỏ đoạn động mạch bị phình và thay bằng ống ghép nhân tạo. Sau gần 4 giờ phẫu thuật, dòng máu được tái lập thành công. Người bệnh hồi phục tốt và xuất viện sau 7 ngày.

ThS.BS Nguyễn Hưng Trường, Khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Nhân đân Gia Định cho biết, phình động mạch chủ bụng là tình trạng thành động mạch bị giãn bất thường. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng nên được ví như “quả bom nổ chậm”. Khi khối phình vỡ, người bệnh có thể mất máu ồ ạt, nguy cơ tử vong rất cao.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ khuyến cáo người trên 50 tuổi, đặc biệt có tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch hoặc hút thuốc lá lâu năm nên siêu âm ổ bụng định kỳ để tầm soát bệnh. Nếu xuất hiện đau bụng hoặc đau lưng kéo dài, sờ thấy khối đập theo nhịp tim ở bụng hoặc đau bụng dữ dội kèm choáng, vã mồ hôi, cần đến cơ sở y tế ngay vì có thể khối phình đã rách hoặc vỡ.