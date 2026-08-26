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Đấu đầu xe tải ở Phú Thọ, 2 người đi xe máy tử vong

Thứ Tư, 09:43, 26/08/2026
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VOV.VN - Trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người đi xe máy tử vong.

Tối 25/8, xe máy BKS 29N1-783.xx do anh Lò Văn A (SN 1986, ở Mai Châu, Phú Thọ) chở theo anh Lò Văn Q (SN 1991 ở Mai Châu, Phú Thọ) chạy hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đi đến Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã Mai Châu thì tông trực diện vào xe ô tô tải BKS 29H - 86620 do Vũ Quang Hiển (SN 1985) trú tại tổ dân phố Phú Đa, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển di chuyển theo chiều ngược lại. 

Dau dau xe tai o phu tho, 2 nguoi di xe may tu vong hinh anh 1
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hậu quả, cú va chạm mạnh đã khiến cho Lò Văn A. và Lò Văn Q. tử vong, 2 phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân được xác định do người điều khiển xe mô tô đi với tốc độ cao, không đúng làn đường gây TNGT.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

CTV Mùi Sơn/VOV-Tây Bắc
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