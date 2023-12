Đầu tư hơn 982 tỷ đồng chống xói lở bờ biển Hội An

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định phê duyệt cho tỉnh Quảng Nam vay lại vốn vay từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) để thực hiện dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An như kiến nghị của Bộ Tài chính. Chính phủ đồng ý chủ trương đàm phán với AFD về thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ cho dự án này. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về kết quả thẩm định cho vay lại vốn vay AFD của dự án.

Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam mở ra cơ hội hồi sinh khu vực bờ biển đẹp

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành đàm phán với AFD về dự thảo thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ cho dự án; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả đàm phán thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ cho dự án theo quy định hiện hành và các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư xây dựng 42 triệu euro (tương đương 982 tỷ đồng), do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Thời gian thực hiện dự án kéo dài đến năm 2026. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Phạm vi xây dựng công trình từ cửa sông (cầu tàu đi Cù Lao Chàm) dọc về hướng bắc đến bên phía bắc của khách sạn Victoria, dài gần 3,4 km. Mục tiêu của dự án là chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở, phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư khu vực dự án.

Thời gian qua, thành phố Hội An huy động lực lượng và phương tiện gia cố lại một đoạn kè trên biển Cửa Đại

Dự án này còn nhằm mục đích bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân và các cơ sở hạ tầng về du lịch, nghỉ dưỡng cho khoảng 3,2 km2 diện tích đất, hơn 1.300 hộ dân phường Cửa Đại và khu vực lân cận, nhất là khu vực ven biển. Những năm qua, tình trạng sạt lở bờ biển thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam diễn biến rất phức tạp, gia tăng về quy mô, nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển bị xóa xổ.

Tình trạng sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An. tiếp tục diễn biến phức tạp

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết: “Đối với tình trạng sạt lở bờ biển, hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương kiểm tra thực địa, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam phân bổ nguồn lực để thực hiện giải pháp công trình. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề xuất Trung ương bố trí nguồn lực triển khai các công trình lớn trong đề án xử lý sạt lở bờ biển”.