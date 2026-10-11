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Đẩy mạnh chuyển đổi số nâng cao hiệu quả giữ an toàn giao thông đường thủy

Chủ Nhật, 09:02, 11/10/2026
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VOV.VN - Từ camera bến khách, AI giải đáp pháp luật đến mã QR khảo sát, lực lượng Cảnh sát đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội từng bước số hóa công tác quản lý, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.


Bám sát yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số toàn diện vào từng mặt công tác chuyên môn trên các tuyến giao thông đường thủy thuộc địa bàn Thủ đô. Trong đó, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 là một trong những đơn vị tiên phong ghi nhận nhiều kết quả nổi bật.

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Hệ thống camera giám sát lắp đặt trên các phương tiện thủy

"Số hóa" công tác quản lý và điều hành trên tuyến

Xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát đường thủy số 1 từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý, nắm bắt tình hình địa bàn. Nổi bật là giải pháp triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các bến khách ngang sông trọng điểm.

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CSGT có thể theo dõi tình hình về an toàn giao thông tại các bến khách 24/24

Hệ thống camera hỗ trợ lực lượng Cảnh sát đường thủy theo dõi liên tục hoạt động của phương tiện, người điều khiển và hành khách tại khu vực bến; kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn để chủ động phòng ngừa, kiểm tra và xử lý theo quy định. Việc đưa camera vào công tác quản lý không chỉ nâng cao hiệu quả nắm tình hình của cán bộ, chiến sĩ mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các chủ bến, người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông.

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Hình ảnh được kết nối thuận tiện, góp phần tăng cường việc giám sát, kịp thời xử lý vi phạm và các tình huống phát sinh

Song song đó, Phòng Cảnh sát giao thông duy trì và triển khai đồng bộ phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên nền tảng số. Qua đó, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính kịp thời, chính xác và tối ưu hóa quy trình điều hành của đơn vị; đồng thời đổi mới phương thức làm việc theo hướng khoa học, hiện đại, giảm bớt khâu trung gian và tăng cường khả năng theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đưa công nghệ hiện đại đến gần hơn với người dân

Không chỉ phục vụ công tác điều hành nội bộ, chuyển đổi số tại Phòng Cảnh sát giao thông còn hướng mạnh đến mục tiêu hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện. Ghi nhận tại Đội Cảnh sát đường thủy số 1, đơn vị đã nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua AI Chatbox để hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, thắc mắc về pháp luật giao thông đường thủy nội địa.

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Mã QR cung cấp thông tin pháp luật và hướng dẫn quy trình xử lý

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, thông qua công cụ AI Chatbox, người dân có thể thuận tiện tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động của phương tiện thủy, người điều khiển, bến thủy, quy tắc giao thông, các điều kiện bảo đảm an toàn cũng như những hành vi vi phạm thường gặp. Đây được xác định là một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật có tính tương tác cao, giúp người dân chủ động tra cứu thông tin, bổ sung cho các hình thức tuyên truyền truyền thống và từng bước đa dạng hóa phương thức tiếp cận Nhân dân trong môi trường số.

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Người dân khi làm việc sẽ đánh giá mức độ hài lòng về lực lượng làm nhiệm vụ

Điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại Đội Cảnh sát đường thủy số 1 là việc ứng dụng mã QR Code để khảo sát, lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân.

Từng đi lại nhiều trên chuyến phà nối xã đảo Minh Châu với đất liền, anh Dương Quốc Thuận (ở xã Ba Vì) đánh giá, chỉ với thao tác quét mã QR Code bằng điện thoại thông minh, người dân có thể trực tiếp tham gia đánh giá, phản ánh, đóng góp ý kiến đối với tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ cũng như chất lượng giải quyết công việc của cán bộ, chiến sĩ.

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Cảnh sát đường thuỷ phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật

Mô hình khảo sát điện tử này vừa bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, vừa tạo kênh tương tác trực tiếp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy và người dân. Những ý kiến phản hồi là nguồn thông tin quan trọng để đơn vị kịp thời rà soát, chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, phát huy các cách làm hiệu quả và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

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Cục CSGT yêu cầu siết chặt quản lý, phòng ngừa tai nạn đường thủy

VOV.VN - Trước tình hình liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy, Cục CSGT đã ban hành mệnh lệnh yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm siết chặt quản lý, chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong mùa lễ hội đầu năm 2026.

 

Hoàng Hà/VOV Giao thông
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