Đẩy nhanh tiến độ trường nội trú biên giới Đà Nẵng, sẵn sàng đón năm học mới

Bà Nguyễn Thị Mai Quế, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Vương cho biết, năm học mới này, nhà trường có 928 học sinh, đa phần là con em đồng bào Cơ Tu.

Công nhân đang thi công hoàn thiện trường học

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Vương được kỳ vọng sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng tri thức, ước mơ và cả khát vọng vươn lên của những học sinh nơi núi rừng biên giới.

“Năm học mới có được một ngôi trường lớn đầy đủ tiện nghi, địa phương, thầy trò, nhà trường đang háo hức để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Tất cả các em thuộc diện nội trú, được nhà trường quản lý chăm sóc. Trước đây, đường sá đi lại khó khăn, ở những bản làng xa, hiện nay có trường mới xây dựng khang trang, đẹp đầy đủ tiện nghi là niềm mơ ước của nhà trường, bà con nhân dân và học sinh. Đến 30/8 nhà trường tiếp nhận số các hạng mục để tổ chức triển khai năm học, đảm bảo ngày 5/9 tổ chức khai giảng tại trường mới”, bà Quế nói.

Kiểm tra công tắc điện chuẩn bị vận hành trường mới

Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Vương có tổng mức đầu tư 343 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 8 héc ta gồm 30 lớp học các khối: nội trú học sinh tiểu học, Trung học cơ sở, khối giáo viên, nhân viên, khối nhà đa năng, thư viện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đây là ngôi trường trong mơ thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh nơi vùng cao biên giới A Vương. Chị Bling Thị Banh, dân tộc Cơ Tu ở xã miền núi A Vương vui mừng vì con em được học tập trong một ngôi trường có đầy đủ tiện nghi, phụ huynh không phải vất vả đưa đón con hàng hàng ngày.

Giáo viên nhà trường kiểm tra lớp học

“Mấy năm trước con em học ở điểm trường cũ chưa được khang trang, từ nhà đến điểm trường xa, bây giờ có điểm trường mới, các con được ở lại trường, phụ huynh rất an tâm. Khi các con ở lại trường được thầy cô chăm sóc. Chúng em an tâm hơn được gửi gắm con ở ngôi trường khang trang có điệu kiện tốt hơn trường cũ", chị Banh nói.

Tại A Vương, công tác chuẩn bị năm học mới được triển khai từ đầu tháng 7. Nhà trường đã xây dựng phương án về bộ máy tuyển sinh, phân lớp, nội trú, bếp ăn, sách giáo khoa, thiết bị dạy học, đồng thời duy trì phương án sử dụng cơ sở cũ khi cần thiết. Sau khi sắp xếp cơ sở giáo dục, tại xã A Vương còn 2 trường, gồm: Trường mầm non và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Vương.

Hoàn thiện các hạng mục còn lại chuẩn bị bàn giao trường mới trước ngày khai giảng năm học mới

Xã A Vương thành lập 12 tổ công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh ra lớp theo chủ trương của thành phố. Ông Lưu Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, dự kiến 29/8, Ban quản lý Dự án sẽ bàn giao một số hạng mục và đến ngày 3/9 sẽ bàn giao toàn bộ khu học tập của học sinh và khu điều hành của giáo viên, hạng mục còn lại tiếp tục thi công và dự kiến bàn giao hết tháng 10/2026.

Thầy cô Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Vương rất vui khi điểm trường mới đang hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh năm học mới.

“Khi thực hiện chủ trương xây dựng Tường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Vương địa phương rất vui mừng. Đây là một ngôi trường có chính sách vượt trội. Hy vọng rằng ngôi trường này sau khi đi vào vận hành là một trong những nơi hết sức thuận lợi để các thầy cô giảng dạy cũng như ăn ở nội trú. Học sinh được ăn ở nội trú và được tiếp cận với phương tiện và thiết bị giảng dạy hiện đại nhất. Hiện nay, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ tập trung vào hạng mục cần thiết bàn giao cho nhà trường và địa phương để vận hành trong quá trình học sinh vào học”, ông Khương cho biết.