ĐBQH: Vẫn "lọt lưới" hàng giả, hàng gia công gắn mắc hàng nhập khẩu

Thứ Ba, 16:33, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho rằng các doanh nghiệp làm hàng giả, hàng kém chất lượng đang lợi dụng “kẽ hở” trong quy định - chú trọng tiền kiểm, trong khi đó hậu kiểm lại buông lỏng do không đủ lực lượng để thực hiện.

Trước thông tin về việc cảnh sát Áo phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn giặm HiPP, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước, yêu cầu rà soát và xử lý sản phẩm thực phẩm ăn giặm HiPP theo cảnh báo từ châu Âu.

Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo ngày 19/4, Công ty HiPP (Đức - Thụy Sĩ) cùng chuỗi siêu thị SPAR đã thu hồi toàn bộ sản phẩm "HiPP Vegetable Carrot with Potato" (hũ 190g) tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo. Sản phẩm bị nghi ngờ có thể chứa thuốc diệt chuột.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn ĐBQH TP.HCM)

Trao đổi với phóng viên VOV bên hành lang Quốc hội về vấn đề này, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho biết, đối với thực phẩm nhập khẩu chính thức, khi có thông báo thu hồi từ nhà sản xuất, lực lượng chức năng sẽ ngay lập tức theo dõi và xử lý tại các hệ thống nhà thuốc, đại lý chính thống.

Tuy nhiên, bà Phạm Khánh Phong Lan lo ngại hơn về tình trạng người dân có thói quen mua "hàng ngoại" trôi nổi không rõ nguồn gốc.

"Người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm nhập khẩu chính ngạch. Hiện nay không ít các sản phẩm sữa ngoại, thực phẩm ngoại được rao bán tràn lan trên mạng, gắn mác “hàng xách tay”, mua bán theo kiểu “rỉ tai nhau”. Những mặt hàng này không ai kiểm soát, và người tiêu dùng thường cũng không đủ điều kiện để kiểm tra lại thông tin xuất xứ. Với hàng nhập lậu, khi xảy ra vấn đề sẽ không ai bồi hoàn hay cảnh báo rủi ro cho người tiêu dùng", bà Lan lưu ý.

Nói về quy trình kiểm định các sản phẩm sữa, thực phẩm, thực phẩm chức năng nhập khẩu, bà Lan cho hay, các sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam phải kèm theo các hồ sơ, giấy tờ tương ứng đã được kiểm định ở nước ngoài, trong đó có các nội dung về xuất xứ, thành phần, kiểm định của các cơ quan chức năng. Khi nhập khẩu chính ngạch, các sản phẩm đều có tem phụ theo đúng quy định. Người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin về hồ sơ tự công bố của sản phẩm. Tuy nhiên, bà Lan cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, dù đã có quy trình đầy đủ các bước, nhưng vẫn “lọt lưới” các sản phẩm giả, sản phẩm gia công nhưng gắn mác hàng nhập khẩu.

Nói thêm về công tác kiểm soát an toàn thực phẩm hiện nay, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, các doanh nghiệp đang lợi dụng “kẽ hở” để sản xuất, phân phối sản phẩm kém chất lượng, hàng giả do quy định hiện hành vẫn chú trọng tiền kiểm, trong khi đó hậu kiểm lại buông lỏng do không đủ lực lượng để thực hiện.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Bộ Y tế cảnh báo khẩn về sữa công thức Aptamil đang bị thu hồi vì nhiễm độc tố

Tặng quà, sữa cho trẻ nhiễm chất độc da cam/dioxin ở Thái Bình

Những thông tin cần lưu ý liên quan đến vụ sữa nhiễm độc

