HiPP thu hồi và dừng bán sản phẩm khi mẫu thử dương tính với thuốc diệt chuột

Giới chức trách Áo cho biết, hành vi làm giả xảy ra ở những lọ thức ăn dặm HiPP cho trẻ 5 tháng tuổi, mỗi lọ nặng 190 gram, được làm từ cà rốt và khoai tây, bán tại các siêu thị SPAR ở Áo. Các sản phẩm khả nghi thường có nhãn dán màu trắng với một vòng tròn màu đỏ ở đáy lọ.

Những lọ thức ăn dặm HiPP cho trẻ 5 tháng tuổi nghi chứa thuốc diệt chuột. Ảnh: AP

Các dấu hiệu cảnh báo khác bao gồm nắp bị hỏng hoặc bị mở và có mùi lạ hoặc mùi ôi thiu. Ngoài ra, có thể không có tiếng bật khi mở lọ lần đầu. Mẫu đầu tiên cho kết quả dương tính vào ngày 18/4.

Hiện hãng HiPP đang thu hồi tất cả các lọ thức ăn dặm cho trẻ em được bán tại các siêu thị SPAR ở Áo như một biện pháp phòng ngừa. Khách hàng có thể được hoàn tiền đầy đủ ngay cả khi không có hóa đơn. Các nhà bán lẻ ở Slovakia và Séc cũng đã ngừng bán tất cả các lọ thức ăn dặm của thương hiệu này.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, hãng thực phẩm này cho rằng, việc thu hồi này không phải do bất kỳ lỗi sản phẩm hay chất lượng nào từ phía công ty mà có thể liên quan đến một hành vi phạm tội và hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Theo Cơ quan Y tế và An toàn thực phẩm Áo, thuốc diệt chuột thường chứa bromadiolone, một chất chống đông máu. Nuốt phải thuốc diệt chuột có thể dẫn đến chảy máu như chảy máu nướu răng và chảy máu cam, cũng như bầm tím và có máu trong phân. Các triệu chứng có thể xuất hiện từ 2-5 ngày sau khi ăn phải.