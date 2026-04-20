HiPP thu hồi và dừng bán sản phẩm khi mẫu thử dương tính với thuốc diệt chuột

Thứ Hai, 11:25, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hãng thực phẩm trẻ em HiPP đang thu hồi một số lọ thức ăn trẻ em của mình tại Áo và dừng bán tại Séc, Slovakia sau khi các mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

Giới chức trách Áo cho biết, hành vi làm giả xảy ra ở những lọ thức ăn dặm HiPP cho trẻ 5 tháng tuổi, mỗi lọ nặng 190 gram, được làm từ cà rốt và khoai tây, bán tại các siêu thị SPAR ở Áo. Các sản phẩm khả nghi thường có nhãn dán màu trắng với một vòng tròn màu đỏ ở đáy lọ.

hipp thu hoi va dung ban san pham khi mau thu duong tinh voi thuoc diet chuot hinh anh 1
Những lọ thức ăn dặm HiPP cho trẻ 5 tháng tuổi nghi chứa thuốc diệt chuột. Ảnh: AP

Các dấu hiệu cảnh báo khác bao gồm nắp bị hỏng hoặc bị mở và có mùi lạ hoặc mùi ôi thiu. Ngoài ra, có thể không có tiếng bật khi mở lọ lần đầu. Mẫu đầu tiên cho kết quả dương tính vào ngày 18/4.

Hiện hãng HiPP đang thu hồi tất cả các lọ thức ăn dặm cho trẻ em được bán tại các siêu thị SPAR ở Áo như một biện pháp phòng ngừa. Khách hàng có thể được hoàn tiền đầy đủ ngay cả khi không có hóa đơn. Các nhà bán lẻ ở Slovakia và Séc cũng đã ngừng bán tất cả các lọ thức ăn dặm của thương hiệu này.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, hãng thực phẩm này cho rằng, việc thu hồi này không phải do bất kỳ lỗi sản phẩm hay chất lượng nào từ phía công ty mà có thể liên quan đến một hành vi phạm tội và hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Theo Cơ quan Y tế và An toàn thực phẩm Áo, thuốc diệt chuột thường chứa bromadiolone, một chất chống đông máu. Nuốt phải thuốc diệt chuột có thể dẫn đến chảy máu như chảy máu nướu răng và chảy máu cam, cũng như bầm tím và có máu trong phân. Các triệu chứng có thể xuất hiện từ 2-5 ngày sau khi ăn phải.

Nho Biền/VOV1
Tin liên quan

Séc kêu gọi EU thay đổi các quy định kìm hãm ngành công nghiệp
VOV.VN - Thủ tướng Séc Andrej Babiš mới đây cho biết, nước này sẽ tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của các quốc gia châu Âu để giảm bớt các quy định của EU, hiện đang làm chậm sự phát triển của ngành công nghiệp châu Âu trong bối cảnh ngành này đang đối mặt với nhiều thách thức.

Séc áp đặt giá trần và giảm thuế nhiên liệu để đối phó khủng hoảng năng lượng
VOV.VN - Chính phủ Séc đã đưa ra biện pháp trần giá nhiên liệu và giảm thuế dầu diesel nhằm kiềm chế chi phí tăng đột biến do cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra, đồng thời công bố một hệ thống tính mới để thiết lập giá trần hàng ngày cho nhiên liệu trên toàn quốc.

Hungary và Slovakia tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine
VOV.VN - Ngày 18/2, Hungary và Slovakia tuyên bố sẽ tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine sau khi dòng chảy dầu của Nga qua đường ống Druzhba bị gián đoạn. Cả hai chính phủ đều cáo buộc Ukraine không khôi phục được đường ống này.

