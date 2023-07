ĐBSCL áp dụng các bộ tiêu chí đánh giá để nâng tầm chất lượng bệnh viện

Ngoài phát triển về mặt chuyên môn và dịch vụ, thời gian qua, các bệnh viện trong khu vực ĐBSCL ngày càng quan tâm và nỗ lực hơn trong lĩnh vực Quản lý chất lượng. Bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam ra đời với quan điểm “Lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc và điều trị”, dùng để kiểm tra, đo lường hoặc kiểm tra, giám sát mức độ yêu cầu cần đạt được ở khía cạnh chất lượng.

Quang cảnh hội nghị

Theo đại diện sở Y tế Sóc Trăng, từ năm 2016-2020, tỉnh Sóc trăng đã bắt đầu quản lý chất lượng bệnh viện thông qua việc tổ chức đánh giá theo các bộ tiêu chí. Đây được xem là công cụ hiệu quả để theo dõi, quản lý và nâng cao chất lượng bệnh viện với mục đích phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn, đảm bảo tính an toàn cho người bệnh. Tuy nhiên, tác động của dịch Covid-19 sau đó cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện, việc nâng cao chất lượng của các bệnh viện gặp không ít khó khăn và rất cần sự quan tâm khắc phục.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các diễn giả đã tập trung cập nhật những kiến thức về cách xây dựng mô hình vận hành, quản lý chất lượng, những cải tiến tiên tiến nhất để đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế, như: yếu tố con người trong vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện; an toàn và quản lý cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn JCI; xây dựng văn hoá an toàn người bệnh tại bệnh viện; nâng cao hiệu quả chương trình quản lý kháng sinh…

BS. CKII Dư Huỳnh Hồng Ngọc, Giám đốc Bệnh viện quốc tế Phương Châu Sóc Trăng phát biểu tại hội nghị

BS. CKII Dư Huỳnh Hồng Ngọc, Giám đốc Bệnh viện quốc tế Phương Châu Sóc Trăng, chia sẻ, đơn vị luôn tập trung vào sứ mệnh mang những giá trị chuẩn mực tầm quốc tế phụng sự cho cộng đồng và góp phần vào sự phát triển y tế của tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận.

“Cùng với bộ 83 tiêu chí thì Bệnh viện quốc tế Phương Châu Sóc Trăng cũng đang thực hiện các tiêu chuẩn của quốc tế và chúng tôi đang hướng tới con dấu vàng JCI giống như là ở Bệnh viện Phương Châu Cần Thơ. Về JCI thì chúng tôi đang tập trung vào 6 tiêu chí an toàn người bệnh. Thứ nhất là đảm bảo việc nhận diện đúng thông tin người bệnh, cải thiện trao đổi thông tin, đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc, đặc biệt là những thuốc nguy cơ cao, đảm bảo được an toàn trong phẫu thuật và thủ thuật, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện và làm giảm nguy cơ té ngã đến bệnh nhân”, BS Dư Huỳnh Hồng Ngọc cho hay.