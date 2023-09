Đề nghị Sở Y tế Vĩnh Phúc khẩn trương kết luận nguyên nhân tử vong sau tiêm chủng

Công an thừa nhận không trực tiếp cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ở khe tường

Theo Công an Gia Lâm, sau khi cháu bé được đưa ra ngoài, lực lượng công an mới có mặt làm công tác cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự.