English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề nghị tạm dừng cầu phao để trục vớt 2 tàu chìm mắc tại cầu Sông Lô

Thứ Hai, 22:46, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau sự cố hai tàu chở hàng bị đứt dây neo, trôi va chạm với cầu Sông Lô rồi chìm vào rạng sáng 29/6, UBND xã Đoan Hùng (Phú Thọ) đã đề nghị Lữ đoàn Công binh 249 tạm dừng hoạt động cầu phao để phục vụ công tác cứu hộ, trục vớt phương tiện, bảo đảm an toàn cho công trình cầu và giao thông đường thủy.

Hai tàu bị đứt dây neo, trôi va chạm cầu rồi chìm

Ngày 29/6, UBND xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã có Công văn số 643/UBND-KT gửi Lữ đoàn Công binh 249 về việc phối hợp phục vụ công tác cứu hộ, trục vớt hai tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô.

De nghi tam dung cau phao de truc vot 2 tau chim mac tai cau song lo hinh anh 1
UBND xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã có Công văn số 643/UBND-KT gửi Lữ đoàn Công binh 249 về việc phối hợp phục vụ công tác cứu hộ, trục vớt hai tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, hai tàu chở hàng mang biển kiểm soát PT-2856 và TQ-0867 đang neo đậu chung một vị trí tại khu Vân Tập, xã Đoan Hùng, với dây neo được buộc liên kết với nhau.

Do mực nước sông Lô dâng cao, dòng chảy xiết, dây neo của hai phương tiện bị đứt khiến cả hai tàu trôi tự do về khu vực cầu Sông Lô thuộc khu Vân Cương 1. Trong quá trình trôi, tàu TQ-0867 va chạm nhẹ với trụ cầu, sau đó cả hai phương tiện đều bị chìm và mắc tại khu vực trụ T5 cầu Sông Lô.

Thời điểm xảy ra sự cố có 5 người trên hai tàu. Tất cả đã kịp thời nhảy khỏi phương tiện và bơi vào bờ an toàn nên không có thiệt hại về người.

Đối với thiệt hại về tài sản, do hai phương tiện hiện vẫn đang chìm và mắc vào trụ cầu nên cơ quan chức năng chưa thể xác định cụ thể.

De nghi tam dung cau phao de truc vot 2 tau chim mac tai cau song lo hinh anh 2
Hiện trường vụ chìm tàu sau sự cố đứt dây neo.

Khẩn trương bảo vệ hiện trường, xây dựng phương án trục vớt

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ; ông Đinh Quốc Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng; cùng ông Phạm Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã Đoan Hùng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Theo UBND xã Đoan Hùng, việc hai tàu chìm và mắc vào trụ T5 cầu Sông Lô tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu, giao thông đường thủy cũng như công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

Để bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho công tác cứu hộ, cứu nạn, địa phương đề nghị Lữ đoàn Công binh 249 tạm dừng hoạt động cầu phao từ 21 giờ ngày 29/6/2026 cho đến khi hoàn thành việc cứu hộ, cứu nạn và trục vớt hai tàu bị chìm.

Theo công văn, việc tạm dừng hoạt động cầu phao nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng cứu hộ triển khai các phương án trục vớt.

De nghi tam dung cau phao de truc vot 2 tau chim mac tai cau song lo hinh anh 3
Thời điểm này nước sông Lô lên khá cao, nhiều phương tiện chở cát neo đậu để đợi qua đoạn sông này.

Bên cạnh đó, UBND xã Đoan Hùng cũng đề nghị Lữ đoàn Công binh 249 bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và đơn vị cứu hộ trong suốt quá trình trục vớt; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, nhất là khi xảy ra mưa lớn, lũ hoặc các sự cố có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu và cầu phao.

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Đinh Quốc Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng, đề nghị Công an xã tổ chức bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo Công an tỉnh và Sở Xây dựng để xin ý kiến chỉ đạo, sớm triển khai phương án trục vớt hai phương tiện trong thời gian sớm nhất.

UBND xã Đoan Hùng cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện cũng như công trình cầu Sông Lô.

2aoboqgprs9vh2rzkjfmjrw4gx8c3dfs8zoamtge.jpg

Hai tàu hàng chìm trong đêm gần cầu Sông Lô do đứt dây neo

VOV.VN - Hai tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) vào rạng sáng 29/6 sau khi đứt dây neo do nước sông dâng cao và dòng chảy mạnh. Cả 5 người trên hai phương tiện đã kịp bơi vào bờ an toàn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hai tàu hàng chìm trong đêm gần cầu Sông Lô do đứt dây neo
Hai tàu hàng chìm trong đêm gần cầu Sông Lô do đứt dây neo

VOV.VN - Hai tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) vào rạng sáng 29/6 sau khi đứt dây neo do nước sông dâng cao và dòng chảy mạnh. Cả 5 người trên hai phương tiện đã kịp bơi vào bờ an toàn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hai tàu hàng chìm trong đêm gần cầu Sông Lô do đứt dây neo

Hai tàu hàng chìm trong đêm gần cầu Sông Lô do đứt dây neo

VOV.VN - Hai tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) vào rạng sáng 29/6 sau khi đứt dây neo do nước sông dâng cao và dòng chảy mạnh. Cả 5 người trên hai phương tiện đã kịp bơi vào bờ an toàn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tập trung máy móc sửa chữa trụ cầu Sông Lô (Phú Thọ) sau sự cố trơ lõi thép
Tập trung máy móc sửa chữa trụ cầu Sông Lô (Phú Thọ) sau sự cố trơ lõi thép

VOV.VN - Sau sự cố trơ lõi thép tại cầu Sông Lô (Phú Thọ), đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc khẩn trương gia cố, sửa chữa, tuy nhiên tiến độ vẫn đang chậm. UBND tỉnh Phú Thọ vừa yêu cầu UDIDECO khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

Tập trung máy móc sửa chữa trụ cầu Sông Lô (Phú Thọ) sau sự cố trơ lõi thép

Tập trung máy móc sửa chữa trụ cầu Sông Lô (Phú Thọ) sau sự cố trơ lõi thép

VOV.VN - Sau sự cố trơ lõi thép tại cầu Sông Lô (Phú Thọ), đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc khẩn trương gia cố, sửa chữa, tuy nhiên tiến độ vẫn đang chậm. UBND tỉnh Phú Thọ vừa yêu cầu UDIDECO khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

Phú Thọ xem xét xây dựng cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng
Phú Thọ xem xét xây dựng cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ đề xuất đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới trên tuyến trục chính qua Cụm công nghiệp Sóc Đăng với tổng mức hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Dự án nhằm thay thế cầu hiện hữu tại xã Đoan Hùng đang hư hỏng nghiêm trọng, bảo đảm an toàn giao thông và kết nối liên vùng với Hà Nội.

Phú Thọ xem xét xây dựng cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng

Phú Thọ xem xét xây dựng cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ đề xuất đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới trên tuyến trục chính qua Cụm công nghiệp Sóc Đăng với tổng mức hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Dự án nhằm thay thế cầu hiện hữu tại xã Đoan Hùng đang hư hỏng nghiêm trọng, bảo đảm an toàn giao thông và kết nối liên vùng với Hà Nội.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục