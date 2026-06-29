Đề nghị tạm dừng cầu phao để trục vớt 2 tàu chìm mắc tại cầu Sông Lô

Hai tàu bị đứt dây neo, trôi va chạm cầu rồi chìm

Ngày 29/6, UBND xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã có Công văn số 643/UBND-KT gửi Lữ đoàn Công binh 249 về việc phối hợp phục vụ công tác cứu hộ, trục vớt hai tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô.

UBND xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã có Công văn số 643/UBND-KT gửi Lữ đoàn Công binh 249 về việc phối hợp phục vụ công tác cứu hộ, trục vớt hai tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, hai tàu chở hàng mang biển kiểm soát PT-2856 và TQ-0867 đang neo đậu chung một vị trí tại khu Vân Tập, xã Đoan Hùng, với dây neo được buộc liên kết với nhau.

Do mực nước sông Lô dâng cao, dòng chảy xiết, dây neo của hai phương tiện bị đứt khiến cả hai tàu trôi tự do về khu vực cầu Sông Lô thuộc khu Vân Cương 1. Trong quá trình trôi, tàu TQ-0867 va chạm nhẹ với trụ cầu, sau đó cả hai phương tiện đều bị chìm và mắc tại khu vực trụ T5 cầu Sông Lô.

Thời điểm xảy ra sự cố có 5 người trên hai tàu. Tất cả đã kịp thời nhảy khỏi phương tiện và bơi vào bờ an toàn nên không có thiệt hại về người.

Đối với thiệt hại về tài sản, do hai phương tiện hiện vẫn đang chìm và mắc vào trụ cầu nên cơ quan chức năng chưa thể xác định cụ thể.

Hiện trường vụ chìm tàu sau sự cố đứt dây neo.

Khẩn trương bảo vệ hiện trường, xây dựng phương án trục vớt

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ; ông Đinh Quốc Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng; cùng ông Phạm Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã Đoan Hùng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Theo UBND xã Đoan Hùng, việc hai tàu chìm và mắc vào trụ T5 cầu Sông Lô tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu, giao thông đường thủy cũng như công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

Để bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho công tác cứu hộ, cứu nạn, địa phương đề nghị Lữ đoàn Công binh 249 tạm dừng hoạt động cầu phao từ 21 giờ ngày 29/6/2026 cho đến khi hoàn thành việc cứu hộ, cứu nạn và trục vớt hai tàu bị chìm.

Theo công văn, việc tạm dừng hoạt động cầu phao nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng cứu hộ triển khai các phương án trục vớt.

Thời điểm này nước sông Lô lên khá cao, nhiều phương tiện chở cát neo đậu để đợi qua đoạn sông này.

Bên cạnh đó, UBND xã Đoan Hùng cũng đề nghị Lữ đoàn Công binh 249 bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và đơn vị cứu hộ trong suốt quá trình trục vớt; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, nhất là khi xảy ra mưa lớn, lũ hoặc các sự cố có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu và cầu phao.

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Đinh Quốc Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng, đề nghị Công an xã tổ chức bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo Công an tỉnh và Sở Xây dựng để xin ý kiến chỉ đạo, sớm triển khai phương án trục vớt hai phương tiện trong thời gian sớm nhất.

UBND xã Đoan Hùng cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện cũng như công trình cầu Sông Lô.