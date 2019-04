Đề nghị tước giấy phép lái xe vĩnh viễn với lái xe nghiện ma túy

“Chúng ta không muốn tước giấy phép lái xe vĩnh viễn, nhưng nếu tiếp tục sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và tính mạng của rất nhiều người. Nên chúng ta phải kiên quyết xử lý”.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến tại hội nghị

Đó là đề xuất của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến tại Hội nghị Trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2019 diễn ra sáng 24/4.



Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, qua công tác thanh, kiểm tra trong quý 1 vừa qua, lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện và xử lý 17 trường hợp vi phạm về sử dụng chất kích thích và đã tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng theo quy định của Nghị định 46. Tuy nhiên, ông Tuyến cho rằng như vậy là chưa thật sự đủ sức răn đe.

Theo ông Tuyến, đối với những tài xế đã sử dụng chất kích thích thì ảnh hưởng lâu dài. Do đó, TP HCM thống nhất với đề xuất của các ngành chức năng thành phố là với những trường hợp đã trở thành đối tượng nghiện thì phải tước giấy phép lái xe vĩnh viễn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến nói: “Chúng ta cũng không muốn điều đó, nhưng nếu tiếp tục sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống và tính mạng của rất nhiều người. Nên chúng ta phải kiên quyết xử lý và những người đó sẽ làm công việc khác phù hợp hơn”.

Ngoài ra, TP HCM cũng kiến nghị Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh quy định để khi khám sức khỏe định kỳ cho lái xe thì kiểm tra ma túy bằng xét nghiệm máu, bỏ xét nghiệm nước tiểu nhằm tránh trường hợp tráo mẫu xét nghiệm.

Đồng thời, Thành phố kiến nghị Bộ Công an tăng cường tổ chức các đoàn liên ngành và kiểm tra đột xuất lái xe có sử dụng ma túy ngoài hiện trường. Bộ Công an cũng cần xây dựng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về quản lý lái xe vi phạm (trong đó có ma túy) kết hợp với Hệ thống dữ liệu Giấy phép lái xe của Tổng cục đường bộ Việt Nam và Hệ thống dữ liệu “Bệnh án điện tử” của Bộ Y tế để kiểm soát các vấn đề vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nếu làm tốt công tác này thì doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin tài xế trước khi tuyển dụng./.