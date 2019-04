Phó Thủ tướng đề nghị siết chặt việc đào tạo, cấp giấy phép lái xe

“Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấp phép lái xe; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và lối đi tự mở qua đường sắt theo kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm vào kỳ họp trực tuyến an toàn giao thông quý II”. Đây là đề nghị của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình với các tỉnh, thành phố tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 và triển khai kết hoạch quý 2 được tổ chức sáng 24/4 tại Hà Nội.

Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I, triển khai nhiệm vụ quý II

Trong quý I, toàn quốc xảy ra hơn 4.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 1.900 người, bị thương 3.141 người. So với quý I năm ngoái, tại nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tuy nhiên, trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến rất phức tạp, vẫn còn 19 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng trong Quý 1, trong đó 10 tỉnh tăng trên 20%, còn xảy một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có vụ tai nạn giao thông do xe khách chạy sai lộ trình chạy xe đâm vào đám tang tại Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc làm 7 người chết và vụ lái xe Lexus vi phạm nồng độ cồn cũng đâm vào đám tang làm chết 4 người tại Quy Nhơn, Bình Định...

Tình trạng xe dù, bến cóc có xu hướng tăng, thậm chí xe đăng ký tuyến để giữ chỗ còn thực chất là “chạy dù”; ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm giảm giảm tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe ô tô khách, xe tải nặng; giảm thương vong do vi phạm quy định về mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy….

Một trong những vấn đề được nhiều địa phương tham gia thảo luận đó là việc triển khai kiểm tra sức khỏe đối với lái xe kinh doanh vận tải. Theo các đại biểu, thời gian qua lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với ngành giao thông vận tải, ngành y tế tập trung kiểm soát ngay tại các bến xe, bến cảng để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về ma túy. Một số địa phương đã ban hành kế hoạch, quyết định kiểm tra sức khỏe đối với lái xe kinh doanh vận tải.

Tuy nhiên còn nhiều tỉnh, thành phố chưa triển khai việc kiểm tra sức khỏe các lái xe. Bên cạnh đó vai trò của chủ xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong phát hiện lái xe sử dụng ma túy còn hạn chế.

Một vấn đề nhiều đại biểu quan tâm đó là tình trạng giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe lái xe giả hiện nay khá phổ biến, vì vậy cần phải quản lý chặt vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đề nghị: “Đề nghị Bộ Y tế sớm hình thành cơ sở dữ liệu về giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe lái xe và cho phép các đơn vị kinh doanh vận tải được truy cập vào cơ sở dữ liệu này. Thứ hai là đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật quy định các đơn vị kinh doanh vận tải khi tiếp nhận giấy khám sức khỏe của người lái xe phải tra cứu và xác nhận tính xác thực của giấy chứng nhận sức khỏe lái xe trên cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế để khắc phục tình trạng giấy khám sức khỏe lái xe giả hiện nay”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết vì tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2018, trong đó 15 địa phương giảm trên 30% số người chết. Đặc biệt: Bạc Liêu, Tây Ninh, Cà Mau và Sơn La giảm trên 50% số người chết do tai nạn giao thông.



Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích rất đáng lo ngại trong khi việc kiểm tra, phát hiện, xử lý hầu như chỉ phụ thuộc vào hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông và các đợt khám sức khoẻ bắt buộc tập trung do ngành Giao thông vận tải, Y tế thực hiện; vai trò chủ động phát hiện, ngăn ngừa lái xe sử dụng ma tuý, chất kích thích của chủ xe, chủ doanh nghiệp vận tải còn rất hạn chế; Vẫn tiếp tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lái xe tải, xe khách vi phạm quy định gây nên…

Phó Thủ tướng đề nghị Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết 12 của Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chuyên đề tại các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong quý I. Đặc biệt là việc thực hiện các chỉ đạo về xử lý điểm đen tai nạn giao thông, lối đi tự mở qua đường sắt, kiểm tra ma tuý và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải. Đồng thời đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tập trung bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn giao thông các dự án xây dựng công trình giao thông trọng điểm, khẩn trương đưa tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vào vận hành thương mai đúng tiến độ, chất lượng an toàn giao thông... Đồng thời hoàn thành khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ lái xe, có kiểm tra dấu hiệu sử dụng ma tuý, báo cáo kết quả về Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30/6/2019.

“Như các đồng chí nói việc nhiều giấy khám sức khỏe giả, tức là không đi khám mà vẫn được giấy. Thế thì phải có đường dây cấp lậu hay là có tiêu cực của các cơ sở y tế này, hay là có các đối tượng bên ngoài làm giấy giả. Các đồng chí xem mạng thì thấy rất nhiều ở trên mạng về các dịch vụ phạm pháp về cấp bằng lái xe, cấp giấy phép lái xe, thi hộ, dịch vụ cấp giấy khám sức khỏe, thậm chí cấp bằng các cấp…

Vì vậy, tôi đề nghị Bộ Công an theo trên mạng và truy ra ngay cả số điện thoại, ghi tên người để xử lý chứ không để thế này được. Thứ hai là đối với Bộ Thông tin và Truyền thông thì đây là vi phạm nên phải xử lý. Vì vậy trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành cần phải nghiêm minh”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 30/4 -1/5. Đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ưu tiên kiểm tra, xử lý người có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe và vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm đối khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện../.