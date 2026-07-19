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Đề xuất hỗ trợ học tập tới 150% lương cơ sở với sinh viên dân tộc rất ít người

Chủ Nhật, 10:56, 19/07/2026
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VOV.VN - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học dân tộc thiểu số rất ít người. Dự thảo mở rộng đối tượng thụ hưởng, bổ sung người học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập và đề xuất mức hỗ trợ cao nhất bằng 150% mức lương cơ sở.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học dân tộc thiểu số rất ít người để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo được xây dựng nhằm thay thế Nghị định số 57/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống chính sách hiện hành.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo hướng tới mục tiêu tạo điều kiện để người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận giáo dục đầy đủ, liên tục và bình đẳng ở tất cả các cấp học. Đối tượng áp dụng được mở rộng, bao gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

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Dự thảo đề xuất mức hỗ trợ học tập từ 30% đến 150% mức lương cơ sở, tùy theo cấp học và loại hình đào tạo

Một điểm mới của dự thảo là bổ sung người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập được hưởng chính sách hỗ trợ học tập khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Quy định này nhằm bảo đảm quyền tiếp cận chính sách của người học không phụ thuộc vào loại hình cơ sở giáo dục, phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Về chính sách ưu tiên tuyển sinh, dự thảo quy định trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người được ưu tiên vào học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập; học sinh được ưu tiên vào các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền và trường phổ thông công lập phù hợp.

Học sinh tốt nghiệp THCS được tuyển thẳng vào nhiều loại hình trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Học sinh tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào trường dự bị đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thuộc đối tượng tuyển sinh đi học theo chế độ cử tuyển.

Đối với giáo dục đại học, người học được hưởng mức điểm ưu tiên cao nhất theo quy định tuyển sinh. Dự thảo cũng bổ sung chính sách ưu tiên trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, gồm cộng điểm ưu tiên, ưu tiên xét tuyển hoặc tuyển thẳng theo quy định của cơ sở đào tạo; đồng thời cho phép sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số trong một số trường hợp khi xét tuyển sau đại học. Đây là điểm mới so với chính sách hiện hành.

Về chính sách hỗ trợ học tập, dự thảo quy định mức hỗ trợ theo từng nhóm người học, thay vì áp dụng chung như trước đây. Mức hỗ trợ từ 30% đến 150% mức lương cơ sở/người/tháng, tương ứng với từng cấp học và loại hình đào tạo.

Trong đó, sinh viên, học viên sau đại học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được đề xuất hưởng mức hỗ trợ cao nhất bằng 150% mức lương cơ sở/người/tháng, đồng thời được ưu tiên bố trí chỗ ở ký túc xá.

Theo dự thảo, thời gian hưởng hỗ trợ được tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng trong một năm học hoặc chương trình đào tạo. Người học chỉ được hưởng một chính sách cùng tính chất ở mức cao nhất nhằm tránh chồng chéo với các chính sách hỗ trợ khác.

Dự thảo cũng bổ sung quy định thúc đẩy khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Theo đó, nếu cơ quan quản lý đã khai thác được đầy đủ thông tin thì người học hoặc gia đình không phải nộp giấy tờ chứng minh đối tượng hưởng chính sách. Hồ sơ chỉ phải nộp một lần trong suốt quá trình học tại cùng một cơ sở giáo dục và có thể nộp trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thu Hằng/VOV.VN
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